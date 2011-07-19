При получении взятки задержан начальник МРЭО
22:24, 19 июля 2011Разное
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Сообщает Львовское ГУ МВД
Начальник МРЭО города Червонограда Львовской области задержан с поличным при получении взятки.
Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.
Он не назвал сумму взятки, однако уточнил, что милицейский чиновник требовал деньги за регистрацию автомобиля и был задержан с поличным.
Задержание произвели в минувшую субботу сотрудники СБУ и управления внутренней безопасности ГУ МВДУ во Львовской области.
По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, у задержанного было изъято несколько тысяч гривен.
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