При получении взятки задержан начальник МРЭО

Начальник МРЭО города Червонограда Львовской области задержан с поличным при получении взятки.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

Он не назвал сумму взятки, однако уточнил, что милицейский чиновник требовал деньги за регистрацию автомобиля и был задержан с поличным.

Задержание произвели в минувшую субботу сотрудники СБУ и управления внутренней безопасности ГУ МВДУ во Львовской области.

По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, у задержанного было изъято несколько тысяч гривен.