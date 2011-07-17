Губернатор: в России будет лучшая в мире трасса для Формулы-1

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев уверен, что для первого в истории "Формулы-1" российского этапа будет построена лучшая трасса в мире.

Ткачев стал почетным гостем фестиваля "Формула Сочи", который проходит здесь в воскресенье. Участниками шоу стали команды "Формулы-1": "Лотус-Рено", "Маруся-Верджин", "Ред Булл"и "Феррари".

"Миллионы жителей нашей страны мечтали, чтобы такого рода соревнования, тем более "Формула-1", "Королевские гонки", прошли в их городе. Это счастье выпало нам. Мы гордимся этим, но для нас это большая ответственность. Я уверен, что мы построим лучшую трассу в мире, сделаем все для того, чтобы развивать гонки в России", - заявил журналистам Ткачев.

Губернатор Краснодарского края выразил надежду на то, что проект будет окупаем. "Сотни тысяч болельщиков, которые будут приезжать на "Формулу" - это серьезная экономическая поддержка для нашего края и в целом нашей страны", - подчеркнул Ткачев.

Он сообщил, что предполагаемое время проведения первого в истории России этапа "Формулы-1" - октябрь 2014 года.