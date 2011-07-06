Бешеная собака покусала 9 человек

В Кировоградской области больной бешенством бродячий пес покусал девять прохожих.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Это произошло в пгт Смолино Маловисковского района 4 июля. Животное убили, его болезнь подтверждена результатами исследования ветеринарной лаборатории.

Все пострадавшие привиты от столбняка и антирабической вакциной. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков в больничных учреждениях по месту жительства.

Специалистами СЭС проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.