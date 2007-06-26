На зрителей авиашоу в Ирландии упала... дверь вертолета (фото)

Во время проходившего неподалеку от ирландского города Солтхилл авиашоу от вертолета британских ВВС Merlin оторвалась дверь и упала, ранив троих человек.

По словам очевидцев происшествия, фрагмент боевой машины падал с высоты примерно 30 метров. Ударившись о землю, дверь еще несколько раз довольно высоко подпрыгнула.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние стабильно.

Министерство обороны Соединенного королевства принесло официальные извинения в связи со случившимся.

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