На зрителей авиашоу в Ирландии упала... дверь вертолета (фото)
08:58, 26 июня 2007Разное
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Минобороны принесло официальные извинения
Во время проходившего неподалеку от ирландского города Солтхилл авиашоу от вертолета британских ВВС Merlin оторвалась дверь и упала, ранив троих человек.
|Фото АР
По словам очевидцев происшествия, фрагмент боевой машины падал с высоты примерно 30 метров. Ударившись о землю, дверь еще несколько раз довольно высоко подпрыгнула.
Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние стабильно.
Министерство обороны Соединенного королевства принесло официальные извинения в связи со случившимся.
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