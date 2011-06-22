В жару будет ограничено движение тяжелого транспорта

На дорогах Житомирской области ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК подписал распоряжение "Об ограничении движения на автомобильных дорогах в связи с повышением температуры воздуха".

В документе указывается, что "значительная интенсивность движения крупного транспорта и повышение температуры воздуха выше 28 градусов тепла приводит к разрушению дорожного покрытия".

В связи с этим, в период жаркой погоды руководство области порекомендовало службе автомобильных дорог обратиться в Государственную службу автомобильных дорог Украины относительно введения режима ограничения движения автомобильными дорогами общего пользования региона крупных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн с 9 утра до 22 вечера.

При этом ограничения движения транспорта не распространяются на транспортные средства, которые будут использоваться при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Контролирует выполнение этого распоряжения заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Виктор КУНИЦКИЙ.