В Киеве возле завода „Радикал” разлили 9 кг ртути

11:37, 21 июня 2007
Разное
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Причины происшествия выясняются

Вчера возле завода „Радикал” в Киеве (ул. Красноткацкая, 61, Деснянский район) было разлито почти 9 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, с центральной проходной ОАО „Радикал” выехал грузовой автомобиль ЗИЛ-130, в кузове которого находилась цистерна емкостью 8 куб. метров. Во время движения на проезжую часть ул. Красноткацкая произошла утечка ртути - 80 метров улицы было загрязнено около 9 килограммами ядовитого металла.

Спасательные службы МЧС столицы оперативно прибыли к месту происшествия и сразу приступили к сбору и демеркуризации (обезвреживанию) ртути. Чтобы минимизировать уровень испарения ртути, загрязненный участок дороги обработали 100 кг серы и хлорным железом.

Из-за чрезвычайного происшествия по улице на некоторое время было перекрыто движение автотранспорта и изменено движение маршрутных такси.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. По предварительным заключениям специалистов, на данный момент угроза жизни людей отсутствует, химического заражения территории нет.

Работы по полному обезвреживанию остатков металла спасатели должны закончить сегодня.

 

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