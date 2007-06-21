В Киеве возле завода „Радикал” разлили 9 кг ртути
Причины происшествия выясняются
Вчера возле завода „Радикал” в Киеве (ул. Красноткацкая, 61, Деснянский район) было разлито почти 9 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, с центральной проходной ОАО „Радикал” выехал грузовой автомобиль ЗИЛ-130, в кузове которого находилась цистерна емкостью 8 куб. метров. Во время движения на проезжую часть ул. Красноткацкая произошла утечка ртути - 80 метров улицы было загрязнено около 9 килограммами ядовитого металла.
Спасательные службы МЧС столицы оперативно прибыли к месту происшествия и сразу приступили к сбору и демеркуризации (обезвреживанию) ртути. Чтобы минимизировать уровень испарения ртути, загрязненный участок дороги обработали 100 кг серы и хлорным железом.
Из-за чрезвычайного происшествия по улице на некоторое время было перекрыто движение автотранспорта и изменено движение маршрутных такси.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются. По предварительным заключениям специалистов, на данный момент угроза жизни людей отсутствует, химического заражения территории нет.
Работы по полному обезвреживанию остатков металла спасатели должны закончить сегодня.