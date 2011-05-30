В разных регионах Украине уже действуют разные Уголовные кодексы?

Нынешнее празднование 9 мая, видимо войдет в новейшую историю Украины, как день унижения украинского национального достоинства – собственной властью. По крайней мере, именно, так я склонен его расценивать. События, которые произошли в день Победы, в который раз засвидетельствовали слабую политическую культуру практически всех участников инцидента, нехватку в Украине единой национальной идеи, культуры, уважения власти к народу, его истории. Грустно, что они еще более углубили раскол в нашем обществе, такой желанный для наших северных соседей, ведь сильное государство Украина во всех аспектах (экономическом, национальном, политическом) им ни к чему.

Уверен, что эти события и политику современной власти «достойно» оценят уже следующие поколения: взвешенно и без эмоций. Современным историкам сделать это невмоготу из-за того, что слишком политизировано общество, в стороне от которого остаться практически невозможно.

Однако не только историкам, но и политологам, обозревателям, журналистам уже сейчас стоит отмечать постоянную трактовку властью и судебной системой идентичных событий по-разному.

Так, 15 мая в Тернополе стражи порядка задержали представителя «Свободы» Виктора Козерога, которого обвинили в повреждении флага Компартии 9 мая. В отношении нарушителя прокуратура возбудила уголовное дело по статье 296, ч. 2 Уголовного кодекса Украины: хулиганство, или грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой наглостью и исключительным цинизмом. Согласно со статьей нарушители караются лишением свободы сроком на 4 года. Козерог просидел в каталажке до 17 мая, после чего он по решению суда был освобожден из-под стражи. Парень теперь на местном уровне едва не герой – вот только в этом ли героизм?

Кажется, все будто по закону, такие действия действительно можно квалифицировать как хулиганство, потому к тернопольским стражам порядка не должно быть претензий.

Но только где были донецкие стражи порядка, когда на 9 мая в столице Донбасса проходил красный марш с портретами Сталина к монументу «Твои осободители, Донбасс», когда его участники бросали под ноги красно-черный флаг Конгресса украинских националистов, а затем привязали его к бамперу авто и поволокли жечь на мемориальном комплексе «Саур-Могила»? Почему не остановили этот антиукраинский акт представители Партии регионов в лице головы Донецкой ОГА Анатолия Близнюка и городского председателя Донецка Александра Лукьянченко, если этого не могли сделать правоохранительные органы? Неизвестн, почему до сих пор прокуратура и правоохранительные органы не расследуют этот инцидент, ведь, как они утверждают, были обращения в соответствующие органы.

...Отзвук празднования Дня Победы до сих пор не дает покоя представителям определенных политических сил, которые засвидетельствовали события 22 мая. Через 13 дней после львовских событий “пророссийские патриоты” Одессы осуществили надругательство над флагом УПА. Участники акции заявили, что проводят акцию в ответ на события 9 мая во Львове. Между прочим, среди них был и пресс-секретарь Одесского обкома КПУ Алексей Албу. Опять возникает вопрос, теперь уже к одесским стражам порядка – где они были в то время и почему никого не арестовали? Неужели эти действия не подпадают под статью, которую инкриминировали Виктору Козерогу? Или, может, на юге и востоке Украины общество живет по другим законам и УК Украины?

К сожалению, нынешняя власть трактует эти инциденты по-разному, хотя, как по мне, очевидно, что они идентичны.

Что же касается “Свободы”, то, думаю, ряды своих сторонников эта партия могла бы увеличить, если бы вела себя более цивилизовано в противостоянии с оппонентами – пророссийскими и антиукраинскими силами. И в противовес их популистским заявлениям, грубым высказываниям, часто неумным и некультурным действиям противопоставила культуру политического общения, воспитанность, историческую осведомленность, а не постоянную ругань и обиды через СМИ, драки во время проведения разного рода политических акций, уничтожение символов тоталитарного режима, ненависть к людям, что их поддерживают...

Владимир Гинда, историк