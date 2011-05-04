Таможня изъяла у пассажира ювелирных изделий на 4 миллиона

Украинские таможенники изъяли у гражданина Великобритании незадекларированные ювелирные изделия стоимостью почти 4 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, во время таможенного контроля пассажиров рейса «Вена-Днепропетровск» внимание инспекторов таможни привлекла сумка гражданина Великобритании, которая, как и весь другой его багаж, проходила проверку через рентгеноинтроскопический прибор. После прохождения иностранцем зоны упрощенного таможенного контроля («зеленого коридора») инспектор предложил предъявить вещи для досмотра.

Когда англичанин без всяких возражений открыл свой багаж, в нем таможенники выявили около сотни различных ювелирных украшений: кольца, сережки, запонки, браслеты, цепочки, часы, инкрустированные драгоценными камнями. Иностранец не собирался ничего скрывать и объяснил, что он - ювелир и везет изделия для демонстрирования нашим ювелирным салонам, чтобы впоследствии с заинтересованными сторонами заключить соглашения на изготовление подобных изделий. Камни, которые представлены в изделиях, являются ни чем иным, как настоящими бриллиантами. В подтверждение своих слов англичанин взял сережку с черными камнями и легко разрезал зеркало коробочки, в которой хранились украшения. Он также сообщил, что стоимость ювелирных изделий составляет около 300 тысяч английских фунтов стерлингов (приблизительно 3, 8 млн. грн.).

Как объяснил гражданин Великобритании, он не был осведомлен с особенностями украинского таможенного законодательства, а поэтому не задекларировал ценности для временного ввоза.

Указанные действия гражданина привели к нарушению им таможенных правил по признакам статьи 340 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров).

На основании составленного протокола предметы правонарушений были изъяты в полном объеме и переданы на хранение в таможенный орган для проведения дальнейшей экспертизы.