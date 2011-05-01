Капитана "Глазго Рейнджерс" накажут за свадебное поздравление принцу

Капитана шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" (Глазго) Дэвида Уэйра могут наказать за необычное свадебное поздравление для принца Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон.

На матч 35-го тура чемпионата Шотландии против клуба "Мотеруэлл" 40-летний защитник вышел в традиционной синей футболке, на которой, однако, было вышито "Congratulations William & Catherine. 29th April 2011". По правилам FIFA, игроки не имеют права носить на своей форме какие-либо лозунги или призывы.

Поступок Д.Уэйра, который также является игроком национальной сборной Шотландии, был зафиксирован инспектором матча в протоколе встречи, пишет The Daily Mail. Руководство "Рейнджерс" утверждает, что в клубе не знали о существовании подобных правил.

Пока остается неясным, какие именно санкции будут применены к капитану "Рейнджерс". Возможно, речь идет о дисквалификации на один или два матча. Среди болельщиков шотландского клуба, отмечает РосБизнесКонсалтинг, традиционно много сторонников королевской семьи.