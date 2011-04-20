Дело против Кучмы должно стать очищением для общества

Читаю газеты, смотрю Интернет и не могу понять: уголовное дело по убийству Гонгадзе и избиению журналиста Подольского возбуждено против Кучмы, а наказать требуют Мельниченко. Как будто это Мельниченко, а не Кучма давал известные всей стране указания для Кравченко... Как будто Мельниченко, а не Кучме Кравченко отчитывается, что у него имеются орлы без всякой морали – что им прикажешь, то и сделают... Как будто Мельниченко, а не Кучма обсуждает с Литвином – как усмирить журналиста...

Ну, если откровенно, то это я так, для красного словца написала: мол, читаю и «не могу понять». Все здесь настолько прозрачно, что, видимо, нет в стране более-менее мыслящего человека, который бы не понимал, что Кучма и его олигархи готовы на все, чтобы бывшего президента не посадили, а их миллиарды не отобрали.

Собственно, это было понятно всегда, особенно если вспомнить череду всех тех загадочных смертей, связанных с «пленками Мельниченко», - Малев, Фере, Дагаев, Кравченко. Убийство бывшего министра внутренних дел, главного свидетеля по делу Гонгадзе Юрия Кравченко столь красноречиво указывает на заказчиков этого преступления, что здесь ничего и комментировать.

А виноват «почему-то» Мельниченко?

Всеукраинская кампания по отмыванию господина Кучмы дурно пахнет… По моему мнению, все те академики, депутаты, пишущие коллективные письма в защиту Кучмы и требующие осуждения Мельниченко, автоматически берут на себя часть ответственности за деяния бывшего президента, в частности за разворовывание страны, коррупцию – за все, что зафиксировано на пленках майора. А еще они должны стать свидетелями по делу – объяснить, кто и на каких условиях предложил им подписать эти письма. Прокуратуре не мешало бы поинтересоваться…

Мне странно читать комментарии Кучмы то об американских, то о российских спецслужбах, которые якобы организовали прослушку его кабинета. Или о том, что кто-то его подставил (убрал Гонгадзе «под пленки»).

Если бы это были некие «враждебные» спецслужбы, то причем здесь Кравченко с Пукачем и еще двое милиционеров-исполнителей, уже отбывающие наказание? Или, может, и Пукача с Кравченко кто-то подставил?

Все эти инсинуации – ни что иное как попытка повлиять на следствие, а затем и на суд…

Я не столь наивна, чтобы верить в верховенство права, которое якобы внедрилось в кабинеты Генеральной прокуратуры и лично первого заместителя генпрокурора Кузьмина. Но какими бы мотивами ни руководствовались правоохранительные органы и Банковая, бесспорно, давшая отмашку на возбуждение дела, - все это достойно всяческой похвалы и поощрения.

В целом объявление о возбуждении уголовного дела против Кучмы чем-то напоминает предание огласке самих пленок и даже чуточку - Оранжевую революцию. Это было так же неожиданно и вселяло надежду. На то, что справедливость – хоть какая-то и хоть немножко – восторжествует.

Со времени президентства Кучмы прошли годы. На фоне деяний нынешних рвачей Кучма порой кажется нам едва ли не ангелом. Но это только потому, что прошло время и многое просто забылось. А может, еще потому, что он оставил по себе крылатую фразу: «Украина – не Россия»...

Но это не значит, что мы должны забывать о разгуле бандитизма в середине 90-х, становлении кланово-олигархической системы, фальсификации выборов, массовой коррупцию, темниках и в конце концов – об убийстве журналиста.

Дело против Кучмы должно стать своего рода очищением для общества, которое несет тяжкое бремя, понимая, кто есть кто в этом деле и что виновники чувствуют себя так, будто ничего не произошло.

Александра Лещинская