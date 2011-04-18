В Киеве за три дня возле метро «Дарница» демонтировали 28 МАФов

В Киеве во исполнение предписания прокуратуры возле станции метро «Дарница» в течение трех дней демонтировали 28 малых архитектурных форм, которые были установлены еще два года назад.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Демонтированные сооружения не имели согласований на размещение с «Киевводоканалом», «Киевгазом» и «Киевзеленстроем». По информации ПАО «АК «Киевводоканал», указанные МАФы были установлены в санитарной зоне прохождения инженерных сетей, что является незаконным. Более того, эти 28 МАФов были установлены на зеленой зоне, без какого-либо согласования с профильной службой, в нарушение Правил благоустройству города Киева.

В Главном управлении контроля за благоустройством города Киева отмечают, что отсутствие полного набора разрешительной документации не помешало руководству фирмы-владельца МАФов брать плату за аренду киосков с предпринимателей. Более того, они требовали оплату за пользование временными сооружениями за первый и последний месяц, а кое-кто платил аренду и поквартально. Зная, что их торговый комплекс с МАФами размещен со значительными нарушениями действующих нормативных документов (предписания предоставлялись руководству фирмы еще в июле 2010 года), руководители ООО продолжали заверять арендаторов, что они могут продолжать нанимать площади для торговли.

Даже после внесения предписания прокуратуры и предупреждения о демонтаже, фирма-владелец не обеспокоилась дальнейшей судьбой своих клиентов-арендаторов. Она просто не предупредила их о требовании вывезти вещи из арендованных помещений, отметили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, в марте прокуратура Киева начала проверки законности установки в столице малых архитектурных форм (МАФ).

По данным прокуратуры, в городе насчитывается свыше 15 тыс. временных сооружений, установленных без каких-либо разрешительных документов или же по поддельным разрешениям.