Путь в Таможенный союз: Путин призвал на помощь казачков и аферистов

Отцы Русского мира, отползая после неудачной попытки протянуть ТС, подключили популяризировать это объединение самую недорогую шушеру…

Какие парни приехали звать нас в Таможенный союз! Лично российское казачество!.. Мы писали о недавнем визите Путина в Украину. Замечали, что премьер-министр РФ был явно раздражен итогами поездки в Киев и неудачной попыткой презентации Таможенного союза.

Но мы пока не спешим радоваться достойному поведению нашего Кабмина, считая, что украинская власть только пребывает в процессе принятия решения, куда вести страну – в ЕС или в Русский таможенный мир (РТМ).

Но всех нас очень обнадеживает информационное послесловие визита. Владимир Путин, уехав из Киева, потом послал нашей власти, повторяющей пожелание «смените газовую формулу», ответ-привет: газовые контракты выполняйте.

А тему Таможенного союза продолжили другие апологеты РТМ. Публика – презабавная. В УНИАН пришли казаки, представители разных российских и украинских казаческих объединений, которые, оказываются, тоже знают толк в Таможенном союзе. Возглавил мероприятия российский неокоммунист Сергей Глазьев. Он секретарь Комиссии Таможенного союза. И у него богатая биография. Сначала он был младореформатором, потом занялся борьбой против мирового империализма и врагов России, параллельно пытался поднять экономику Крыма, а теперь вот окучивает тему Таможенного союза. Войско у коммуниста-реформатора подобралось знатное. (Мы пробили имена гостей УНИАН, которые провели круглый стол на тему «Единому славянскому казачеству – единое таможенное пространство»). Один из них, известен тем, что катался по городам и весям России, тряс самодельными корочками помощника президента РФ, и предлагал предпринимателям «крышу на федеральном уровне». Он предлагал бизнесу волшебные корочки «Комитета поддержки Президента», цены на которые колебались от одной до десяти тысяч долларов. Российские журналисты его высмеяли, но он приехал сюда. Таможенный союз, господа, «крыша на самом высоком федеральном уровне», наверняка и лишние корочки от Комитета поддержки президента РФ имеются, те, что в России не пошли.

А еще в Русский таможенный мир нас звал президент «Международной Академии Казачества» Михаил Ямненко.

Это организация упоминалась в прессе последний раз, когда наградила еще президента Ющенко званием «Героя казацкого народа». Для сторонников единого казацкого экономического пространства Ющенко, бесспорно, герой. Наверное, казаки, с пьяных глаз не рассмотрели, что экс-президент таки предлагал интегрироваться в пространство, но в другую сторону, западную.

Скажу честно, об остальных двух десятков присутствующих особ мужеского полу, представленных как казаки разных российских и украинских группирований, почти ничего не нашла.

Не особо, признаемся, могущественное лобби для единого Таможенного союза. Скажем прямее – полная маргинализация лоббизма Русского таможенного мира. Отцы Русского мира, отползая после неудачной попытки протянуть ТС, подключили популяризировать это объединение самую недорогую шушеру.

Вот, например, кроме казаков активизировалось некие прицерковные организации.

Знаете, ходят строем с хоругвями? Обычно никакой от них ни пользы, ни вреда. Практически никакого отношения к официальной церкви не имеют. Хотя, думаю, что лидерам этих братств Москва деньги шлет исправно. Так вот они обратились к Януковичу с требованием прекратить интеграцию в Евросоюз. Чужая, говорят, цивилизационная модель. Ясно, что чужая. Там, как минимум дважды в день в душ ходить надо. Официальная церковь (УПЦ МП), правда, поспешила от активистов откреститься. Думаю, авторам послания к президенту за самодеятельность духовники должны по тысяче поклонов епитимии наложить. За излишний интерес к политике. Неспасительно это. Ну, а нашим властям самое время подумать. Зачем нам этот Русский таможенный мир? Посмотрите на этих лоббистов… Скажи мне, кто конкретно тебя зовет в Таможенный союз, и я тебе скажу, что это за структура.

Маша Мищенко