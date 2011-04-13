Путин говорит, что цену на газ для Украины пересматривать не обещал

Россия и Украина не договаривались пересмотреть принципы ценообразования на газ, а лишь согласились еще раз проанализировать контракты.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

"Мы не договорились о пересмотре принципов ценообразования. Мы исходим из того, что есть контракт, контракт действует, и его надо исполнять", - сказал глава правительства РФ.

Вместе с тем украинские власти, по его словам, продолжают поднимать ценовой вопрос и утверждают, что в контракте есть "проблемные вопросы".

"Я обещал, что мы посмотрим ценовую характеристику ценообразования. Мы готовы внимательно прочитать еще раз наши договоренности, и, если там есть что-то такое, что действительно приводит к определенным неточностям ценообразования, мы готовы на это посмотреть", - сказал российский премьер.

"В целом у нас принципы ценообразования одинаковы в отношении всех наших партнеров. Если наши украинские друзья считают, что там есть неточности, мы готовы на это посмотреть. Посмотрим, будем думать, как обустраивать на более длительную отдаленную перспективу отношения", - сказал В.ПУТИН.

"Повторяю еще раз и хочу, чтобы это понималось однозначно всеми участниками процесса: действующий контракт функционирует и должен исполняться", - сказал глава правительства РФ.

Как сообщалось, соглашение о поставках газа, предусматривающее формулу ценообразования на топливо, было подписано в 2009 году при Президенте Викторе ЮЩЕНКО и премьере Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, формула, заложенная в соглашении, предусматривает привязку к цене на нефть на мировых рынках. Цена газа для Украины в первом квартале составляла около 264 долл. Дополнительное соглашение к базовому контракту "Нафтогаза" и "Газпрома", заключенному 21 апреля 2010 года, предусматривает скидку на газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров. НАК "Нафтогаз Украина" прогнозирует, что во втором квартале цена на газ повысится до 280 долл. Как заявил в начале марта текущего года замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха, среднегодовая цен на газ из РФ для Украины в текущем году может превысить 300 долл. за тысячу кубометров. Еще в середине февраля "Газпром" прогнозировал среднегодовую цену на газ для Украины на уровне 280 долл. за тысячу кубометров, однако вооруженное противостояние в Ливии сторонников Муамара Каддафи и повстанцев вызвало резкое подорожание на мировых рынках нефти, от стоимости которой зависят контрактные цены на "голубое топливо".