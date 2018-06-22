Почему Джарты доверил Крым российскому деятелю Глазьеву?
Может, нам в порядке дружеского обмена предложить России взамен Глазьева нашего Цушко?.. Каким таким опытом будет делиться российский неокоммунист с крымчанами?..
Может, нам в порядке дружеского обмена предложить России взамен Глазьева нашего Цушко?.. Каким таким опытом будет делиться российский неокоммунист с крымчанами?..
А что такого выдающегося российские стратеги сотворили в России?
«Мировая олигархия не боится распада России; риск возможной глобальной катастрофы для нее перекрывается огромными сверхдоходами, которые уже сейчас дает разложение самого богатого в мире государства». (Из книги Сергея Глазьева «Геноцид»).
|Сергей Глазьев
Спасибо, что русские откликнулись.
Крым, конечно, развивать нужно, что там и говорить. Но руководствуясь какой логикой и для такой масштабной цели пригласили туда российского политэконома?
Мы промониторили российскую деловую прессу с целью выяснить, есть ли в России динамично развивающиеся курортные зоны и если есть, то какое отношение к ним имеет Глазьев, бывший реформатор, потом – бывший коммунист, и член Народно-патриотического союза «Родина», а теперь ответственный секретарь таможенной комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, заместитель генерального секретаря так называемого ЕврАзЭс.
Если верить российской газете «Ведомости», в настоящее время в России курортная недвижимость и недвижимость для отдыха представлены старым номерным фондом еще советских времен. По разным данным, устаревшие здания составляют от 60 до 80% общего объема. На побережье Черного и Азовского морей в РФ большинство старых гостиниц и пансионатов даже после реконструкции не отвечает современным требованиям. А 90% существующего номерного фонда не соответствует мировым стандартам качества. Российские же инвесторы не испытывают интереса к отечественным курортным объектам, предпочитая, вкладывать деньги в Кипр и подогревать интерес к лондонской недвижимости.
Доход России от туризма в настоящее время составляет 1% от ВВП. Вы спросите, какая связь между инвестиционной активностью и политикой государства и причем здесь Глазьев…
В мировой практике государство берет на себя разработку общего плана развития территории и создание инфраструктуры. Эксперты «Ведомостей» убеждены: для того, чтобы развивать курортную сферу, необходима активная господдержка. Но пока интереса у российского инвестора нет. Если сейчас инвесторы и вкладывают, то преимущественно в инфраструктуру Сочи, где пройдут будущие Олимпийские Игры.
Самым цитируемым текстом на околокурортную тему российского Интернета стала статья журнала Esquire, который подсчитал, какой высоты получился бы слой черной икры, фуа-гра или измельченных сумок Louis Vuitton, если бы олимпийскую дорогу Адлер – Красная Поляна (227 млрд. рублей за 48 километров) строили именно из этих материалов. Олимпийская дорога обошлось бы строителям в 6 сантиметров устриц, 1 сантиметр черной икры, 9 сантиметров измельченных сумок луи-виттон, 21 сантиметр фуа-гра. Ну а если бы дорогу устилали норковыми шубами, то получился бы слой в 4 сантиметра, если бы ее заливали хеннеси, то был бы слой 13 сантиметров, и 6 сантиметров – если бы устилали трюфелями.
Тема злоупотреблений на олимпийским объектах Сочи вовсю обговаривается и в англоязычном Интернете.
Но, возможно, несмотря на такие чудовищные неуспехи в курортной сфере, у кандидата в президенты (соперника Путина) 2004 года, самого цитируемого экономиста 2007 года и лауреата премии за выдающиеся научные результаты в области экономических наук есть свой тайный план спасения курортной отрасли России и заодно Крыма? Мы сделали попытку выяснить это у самого Глазьева. Попытались с ним связаться, но, вернувшись, в середине августа в Москву из отпуска, господин Глазьев, по словам сотрудников приемной, окунулся в совещания, в мобильный телефон не отвечал и на связь с УНИАН так и не вышел. Увы… Хотя мы не собирались спрашивать, за какие выдающиеся заслуги в экономике ему дали премию, мы просто хотели узнать о его наработках на полуострове.
Не сложилось.
Кто вы, мистер Глазьев?
«Считается, что холодная война закончилась, и у демократической России нет врагов. Некоторые вершители американской внешней политики, полагают иначе – Россия проиграла «холодную войну» и должна быть расчленена, ограблена и окончательно уничтожена как самостоятельное государство». (Из книги Сергея Глазьева «Геноцид»).
Но мы все-таки решили поинтересоваться персоной того, кто будет разрабатывать стратегию развития для Крыма. Прочитала книгу Сергея Юрьевича «Геноцид».Там щедрая антиамериканская, антиолигархическая риторика сопровождается выводами о геноциде российского народа олигархами, властями и так далее. Книга была написана в 1998 году. От этого левого накала и антиолигархической риторики кровь стынет в жилах. Я, буквально что содрогаясь, взяла с книжкой полки две работы лидера украинских неокоммунистов Петра Симоненко «Бедные и богатые» и «Украина и глобальный кризис капитализма». Какое родство стиля и единство взглядов! Не удивительно, что через год после выхода брошюры Глазьев стал «экономическим лицом Компартии» и в составе первой «тройки» КПРФ стал членом Думы, занял кресло председателя Комитета по экономической политике.
Но удивляет в этой книге вот что… Сергей Глазьев вовсю ругает реформаторов, хотя сам был членом кружка молодых реформаторов Гайдара. А в 1989 году Глазьев сразу занимал должность заместителя директора британского Центра изучения коммунистической экономики, который был создан в Москве Международным центром исследования экономических реформ. Он ругает политику властей, хотя в критикуемый период занимал пост министра внешних экономических связей. Недоброжелатели пишут, что, работая министром внешнеэкономических связей, Сергей Глазьев попытался сформировать собственную систему торговли оружием, чем нанес уронроссийскому бюджету в 13 миллионов долларов. Скандалу разгореться не дали, Глазьев попросился в отставку у Виктора Черномырдина, и его отпустили.
Кому дороже обойтись без Глазьева: Крыму или премьеру АРК Джарты?
«Остервенелость, с которой внутренними и внешними врагами сегодня организуется разрушение российской государственности и выкорчевывание русской культуры, вполне понятна. Потребуется активизация обычного для России ресурса духовной энергии и патриотизма широких народных масс в целях наращивания экономической активности при относительно низкой оплате труда». (Из книги Сергея Глазьева «Геноцид»).
|Василий Джарты
Насколько нам известно, украинские экономисты подобными цифрами не располагают, ссылаясь на то, что такие исследования не проводились. Но, вероятно, премьер-министр АРК Джарты считает, что апологет ЕврАзЭса и Таможенного союза априори знаток и специалист Крыма. Пока остается неизвестным, не только, насколько адекватен багаж Глазьева для разработки стратегии, но и будет ли группа Глазьева получать деньги за свою работу. И если не будет, то зачем ему эта работа. А если будет, то не логично ли было бы устроить конкурс проектов, сделать процесс публичным, широко обсуждаемым, прозрачным, сформировать комиссию с кругом авторитетных не только украинских и не только российских экспертов – с привлечением инвестиционных кампаний, знающих толк в курортном бизнесе? А может быть, господин Глазьев должен экспортировать дорогой во всех отношениях опыт РФ строительства олимпийских объектов Сочи в Крым?
К слову, мы бы могли в порядке дружеского «академического» обмена предложить России взамен Глазьева отправить в РФ министра экономики Цушко. По уровню компетентности они даже очень сопоставимы. Ученую степень Цушко дадим, в грязь лицом не ударим, профессора у нас дают так же легко, как в России академика. У нас даже президент профессор. К тому же Цушко чуть не стал «героем Украины». Меняем украинского героя на российского академика, но только под хорошие деньги. Пусть приложится к разработке курортов, скажем, в Краснодарском крае или на Байкале. В конце концов, дружба должна быть симметричной, а отношения партнерскими.
Маша Мищенко