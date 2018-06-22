Почему Джарты доверил Крым российскому деятелю Глазьеву?

Может, нам в порядке дружеского обмена предложить России взамен Глазьева нашего Цушко?.. Каким таким опытом будет делиться российский неокоммунист с крымчанами?..

А что такого выдающегося российские стратеги сотворили в России?

«Мировая олигархия не боится распада России; риск возможной глобальной катастрофы для нее перекрывается огромными сверхдоходами, которые уже сейчас дает разложение самого богатого в мире государства». (Из книги Сергея Глазьева «Геноцид»).

В конце июля СМИ сообщили, что крымское правительство пригласило группу экономистов из России, возглавляемую академиком РАН Сергеем Глазьевым, поучаствовать в разработке концепции стратегии социально-экономического развития Кры ма. «Россия поднимет Крым на новый уровень», под таким амбициозным заголовком размещена эта информация на официальном сайте товарища Глазьева.

Спасибо, что русские откликнулись.

Крым, конечно, развивать нужно, что там и говорить. Но руководствуясь какой логикой и для такой масштабной цели пригласили туда российского политэконома?

Мы промониторили российскую деловую прессу с целью выяснить, есть ли в России динамично развивающиеся курортные зоны и если есть, то какое отношение к ним имеет Глазьев, бывший реформатор, потом – бывший коммунист, и член Народно-патриотического союза «Родина», а теперь ответственный секретарь таможенной комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, заместитель генерального секретаря так называемого ЕврАзЭс.

Если верить российской газете «Ведомости», в настоящее время в России курортная недвижимость и недвижимость для отдыха представлены старым номерным фондом еще советских времен. По разным данным, устаревшие здания составляют от 60 до 80% общего объема. На побережье Черного и Азовского морей в РФ большинство старых гостиниц и пансионатов даже после реконструкции не отвечает современным требованиям. А 90% существующего номерного фонда не соответствует мировым стандартам качества. Российские же инвесторы не испытывают интереса к отечественным курортным объектам, предпочитая, вкладывать деньги в Кипр и подогревать интерес к лондонской недвижимости.

Доход России от туризма в настоящее время составляет 1% от ВВП. Вы спросите, какая связь между инвестиционной активностью и политикой государства и причем здесь Глазьев…

В мировой практике государство берет на себя разработку общего плана развития территории и создание инфраструктуры. Эксперты «Ведомостей» убеждены: для того, чтобы развивать курортную сферу, необходима активная господдержка. Но пока интереса у российского инвестора нет. Если сейчас инвесторы и вкладывают, то преимущественно в инфраструктуру Сочи, где пройдут будущие Олимпийские Игры.

Самым цитируемым текстом на околокурортную тему российского Интернета стала статья журнала Esquire, который подсчитал, какой высоты получился бы слой черной икры, фуа-гра или измельченных сумок Louis Vuitton, если бы олимпийскую дорогу Адлер – Красная Поляна (227 млрд. рублей за 48 километров) строили именно из этих материалов. Олимпийская дорога обошлось бы строителям в 6 сантиметров устриц, 1 сантиметр черной икры, 9 сантиметров измельченных сумок луи-виттон, 21 сантиметр фуа-гра. Ну а если бы дорогу устилали норковыми шубами, то получился бы слой в 4 сантиметра, если бы ее заливали хеннеси, то был бы слой 13 сантиметров, и 6 сантиметров – если бы устилали трюфелями.

Тема злоупотреблений на олимпийским объектах Сочи вовсю обговаривается и в англоязычном Интернете.

Но, возможно, несмотря на такие чудовищные неуспехи в курортной сфере, у кандидата в президенты (соперника Путина) 2004 года, самого цитируемого экономиста 2007 года и лауреата премии за выдающиеся научные результаты в области экономических наук есть свой тайный план спасения курортной отрасли России и заодно Крыма? Мы сделали попытку выяснить это у самого Глазьева. Попытались с ним связаться, но, вернувшись, в середине августа в Москву из отпуска, господин Глазьев, по словам сотрудников приемной, окунулся в совещания, в мобильный телефон не отвечал и на связь с УНИАН так и не вышел. Увы… Хотя мы не собирались спрашивать, за какие выдающиеся заслуги в экономике ему дали премию, мы просто хотели узнать о его наработках на полуострове.

Не сложилось.

Кто вы, мистер Глазьев?

«Считается, что холодная война закончилась, и у демократической России нет врагов. Некоторые вершители американской внешней политики, полагают иначе – Россия проиграла «холодную войну» и должна быть расчленена, ограблена и окончательно уничтожена как самостоятельное государство». (Из книги Сергея Глазьева «Геноцид»).

Но мы все-таки решили поинтересоваться персоной того, кто будет разрабатывать стратегию развития для Крыма. Прочитала книгу Сергея Юрьевича «Геноцид».Там щедрая антиамериканская, антиолигархическая риторика сопровождается выводами о геноциде российского народа олигархами, властями и так далее. Книга была написана в 1998 году. От этого левого накала и антиолигархической риторики кровь стынет в жилах. Я, буквально что содрогаясь, взяла с книжкой полки две работы лидера украинских неокоммунистов Петра Симоненко «Бедные и богатые» и «Украина и глобальный кризис капитализма». Какое родство стиля и единство взглядов! Не удивительно, что через год после выхода брошюры Глазьев стал «экономическим лицом Компартии» и в составе первой «тройки» КПРФ стал членом Думы, занял кресло председателя Комитета по экономической политике.

Но удивляет в этой книге вот что… Сергей Глазьев вовсю ругает реформаторов, хотя сам был членом кружка молодых реформаторов Гайдара. А в 1989 году Глазьев сразу занимал должность заместителя директора британского Центра изучения коммунистической экономики, который был создан в Москве Международным центром исследования экономических реформ. Он ругает политику властей, хотя в критикуемый период занимал пост министра внешних экономических связей. Недоброжелатели пишут, что, работая министром внешнеэкономических связей, Сергей Глазьев попытался сформировать собственную систему торговли оружием, чем нанес уронроссийскому бюджету в 13 миллионов долларов. Скандалу разгореться не дали, Глазьев попросился в отставку у Виктора Черномырдина, и его отпустили.

Кому дороже обойтись без Глазьева: Крыму или премьеру АРК Джарты?

«Остервенелость, с которой внутренними и внешними врагами сегодня организуется разрушение российской государственности и выкорчевывание русской культуры, вполне понятна. Потребуется активизация обычного для России ресурса духовной энергии и патриотизма широких народных масс в целях наращивания экономической активности при относительно низкой оплате труда». (Из книги Сергея Глазьева «Геноцид»).

Какое-то время Сергей Глазьев пребывал в оппозиции. Но потом стал академиком, возглавил блок народно-патриотических сил «Родина», с которой прошел в Думу. Оставим в покое внутридумскую деятельность Глазьева, любопытно, что три последних года он плодовито отстаивает идею неуклонного роста ВВП стран ЕЭП, который им якобы даст это интеграционное объединение

Насколько нам известно, украинские экономисты подобными цифрами не располагают, ссылаясь на то, что такие исследования не проводились. Но, вероятно, премьер-министр АРК Джарты считает, что апологет ЕврАзЭса и Таможенного союза априори знаток и специалист Крыма. Пока остается неизвестным, не только, насколько адекватен багаж Глазьева для разработки стратегии, но и будет ли группа Глазьева получать деньги за свою работу. И если не будет, то зачем ему эта работа. А если будет, то не логично ли было бы устроить конкурс проектов, сделать процесс публичным, широко обсуждаемым, прозрачным, сформировать комиссию с кругом авторитетных не только украинских и не только российских экспертов – с привлечением инвестиционных кампаний, знающих толк в курортном бизнесе? А может быть, господин Глазьев должен экспортировать дорогой во всех отношениях опыт РФ строительства олимпийских объектов Сочи в Крым?

К слову, мы бы могли в порядке дружеского «академического» обмена предложить России взамен Глазьева отправить в РФ министра экономики Цушко. По уровню компетентности они даже очень сопоставимы. Ученую степень Цушко дадим, в грязь лицом не ударим, профессора у нас дают так же легко, как в России академика. У нас даже президент профессор. К тому же Цушко чуть не стал «героем Украины». Меняем украинского героя на российского академика, но только под хорошие деньги. Пусть приложится к разработке курортов, скажем, в Краснодарском крае или на Байкале. В конце концов, дружба должна быть симметричной, а отношения партнерскими.

Маша Мищенко