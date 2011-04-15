В УПЦ МП открещиваются от призыва дать их церкви "статус доминирующей"

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявляют, что не имеют отношения к обращению общественности УПЦ МП с требованием к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ предоставить УПЦ "статус доминирующей" церкви и прекратить интеграцию в Евросоюз.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении архиепископа Переяслав-Хмельницкого, исполняющего обязанности председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП Александра ДРАБИНКО.

“Секретариат Киевской митрополии УПЦ заявляет, что высказывания официальной позиции УПЦ о государственно-церковных отношениях и обращения и документы, которые носят официальный характер, согласно Уставу УПЦ находятся в компетенции исключительно Священного собора и Священного синода УПЦ во главе с ее предстоятелем. Личная общественная позиция, высказываемая отдельными верующими УПЦ, с точки зрения Священноначалия носит частный характер и потому не должна восприниматься как позиция всей Церковной полноты”, - подчеркивается в документе.

Поэтому, как сказал архиепископ, обращение собрания общественности УПЦ, о котором идет речь в сообщениях в печати, не является официальной церковной позицией Украинской православной церкви МП.

“Просим журналистов обратить внимание на этот факт и для получения официальных комментариев обращаться в пресс-офис УПЦ”, - сказал архиепископ.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в масс-медиа появилась информация об обращении собрания общественности УПЦ МП к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с призывом предоставить УПЦ "статус доминирующей" церкви в Украине и не вести наше государство в Европу.

В частности, по сообщению «Религии в Украине», участники собрания, состоявшегося 10 апреля, приняли обращение к В.ЯНУКОВИЧУ, "которого православная общественность активно поддерживала на президентских выборах, с призывом прекратить интегрировать Украину в чужую и враждебную западную цивилизационно-государственную структуру – Евросоюз". Верующие призвали Президента, премьер-министра, Верховную Раду "предоставить канонической православной церкви в Украине статус доминирующей".

На собрании также было принято решение обратиться к властям с требованием предоставить русскому языку статус второго государственного.