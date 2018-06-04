Визит Путина: власть ничего не сдала, потому что не успела, не хочет или торгуется?

Вчера в столице Украины побывал премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин.

Следует отметить, что информационной подготовкой к визиту российского премьера украинские власти создали в СМИ не слишком мягкий тон по отношению к правительству северного соседа. Заявка о приватизации пакета НАК "Нафтогаз" по правилам, через IPO, не очень порадовала российскую сторону. Публичное объявление о возбуждении уголовного дела против Тимошенко за “плохие газовые контракты”, прозвучавшее аккурат в канун приезда Путина, по официальной версии - случайность, хотя совпадение выглядит более чем значимым.

А уже на самой встрече премьер-министр Украины Николай Азаров в присутствии Путина заявил, что газовые контракты не отвечают рыночным реалиям стран ЕС. На фоне привычной услужливости наших правителей это прозвучало контрреволюционно. Но в конечном итоге, вопросы газа будут обсуждать через неделю, когда приедет в Киев вице-премьер Игорь Сечин.

В принципе визит был закрытым для общественности. Встреча первых вице-премьеров Андрея Клюева и Игоря Шувалова происходила за несколько часов до прилета Путина за закрытыми от прессы дверьми и завершилась брифингом, на котором было сказано, что о дальнейшем сотрудничестве в газовом секторе договориться не удалось. В своем выступлении российский вице-премьер упорно называл принимающую сторону "Республика Украина". Смахивало на то, что Владимир Путин ехал в Киев, заранее зная о настроении украинской власти.

Конечно на публику демонстрировали традиции теплых российско-украинских взаимоотношений. Стороны обсудили множество периферийных вопросов, заявили о неуклонном росте товарооборота, связав это с достижениями новой власти и дружескими чувствами РФ, договорились гармонизировать статистику, и завершать создание авиационного СП.

Но от главного стороны не отвлекались. Правда, каждая от своего. Первой фразой Путина на украинской земле была: “Не надо бояться Таможенного Союза”. Потом он расширил этот тезис, всячески стремясь показать товар лицом. “Выигрыш Украины от вступления в Таможенный союз составит 6,5-9 млрд. дол. в год, - убеждал будущий кандидат в президенты РФ Николая Азарова.

В ответ тот заявлял о желании «выйти на экономически обоснованное и справедливое определение формулы цены на газ для Украины». Потому что цена российского газа, определенная в контрактах 2009 года, “не отражает рыночной стоимости, сформировавшейся в странах Европейского Союза, и существенно превышает цену на альтернативные виды топлива”, - гнул свое украинский премьер.

Собственно на этих двух цитатах - о заоблачной газовой цене и несомненном процветании Украины в Таможенном союзе - и были построены сюжеты телевизионщиков. Любопытный аспект: российское телевидение показало эту новость чуть ли не последней в блоке, уже после новостей о праздновании Медведевым Дня космонавтики.

К журналистам российский премьер не подошел, якобы не хватило времени из-за того, что состоялась встреча с Януковичем. Хотя “опоздать на самолет” первое лицо российской делегации по определению не могло.

Продолжение переговоров о газе - через неделю... Но последняя встреча, проведенная, по словам спикеров власти, с позиции национального прагматизма, оставила много вопросов. Украинская власть взяла паузу или уже имеет решение относительно Таможенного союза? Если имеет, то как она думает его озвучить? В случае отказа - РФ, в случае согласия - собственному народу. Или, может, Харьковские соглашения чему-то научили президента и правительство? Надолго ли зависла тема инициированного Россией слияния активов НАКа и Газпрома?

Прокомментировать эти вопросы и ход переговоров мы попросили экспертов.

АТАКА С МАРША ПУТИНА НЕ БЫЛА УДАЧНОЙ

Григорий Перепелица, эксперт

Вчера украинская власть ничего не сдала России. Атака с марша, как это называют военные, Путина не была удачной. Информационная кампания за исключением выступления в СМИ представителя Минэкономики господина Мунтияна, который сыпал преимуществами Таможенного союза, не была слишком мощной. Думаю, что у правительства не было четко сформулированной позиции. Им очень хочется дешевого газа, но они не знают, что будет дальше и будет ли гарантировать Россия, что дешевый газ - это надолго. Конечно, если Россия даст гарантии, что очередная скидка будет длительной, то правительство пойдет на Таможенный союз (даже, осознавая, что РФ гарантии, как дала, так и заберет). Эту паузу можно рассматривать, как определенный торг.

В принципе, главное сейчас для Украины модернизация. А для модернизации необходимы инвестиции. 70% иностранных инвестиций - инвестиции ЕС, Россия лишь использует теневые схемы для скупки активов. При такой неоколониальной модели Россия заинтересована создать замкнутые циклы производства за счет взятия украинских предприятий и производства продукции на территории России. После того, как заводы, подобные «Антонову» и «Мотор Сичи», будут построены на территории России, в Украине эти заводы просто закроют

Украина в товарообороте России занимает мизерный процент, но Украина имеет для нее колоссальное значение в геополитическом смысле. Без Украины проект новой России валится. Если мы идем в Таможенный союз, то проигрываем. Газ при той же ценой, который Украина имеет по скидке, страны ЕС получают без всякой пролонгации иностранного присутствия на своей территории. Таможенный союз нужен, чтобы застопорить движение в Европу. Чтобы сработала формула «3+1», нужно, чтобы не только Украина на это согласилась, но и Россия восприняла эту формулу. А зачем России такая формула, ей Украина интересна как член Таможенного союза, потому что для России это геополитический проект, а не экономический. Поэтому Россия в подобном пакетном соглашении будет просто не заинтересована, он не дает втянуть Украину в российский интеграционный проект.

НЕ ПОЛИТИЗИРУЙТЕ ВОПРОС. МЫ ИЩЕМ НУЖНУЮ УКРАИНЕ КОНФИГУРАЦИЮ

Ярослав Сухой, народный депутат Украины (ПР)

Я думаю, что состоялась нормальная рабочая встреча. Сейчас нет оснований искать ошибки или выражать недовольство встречами. Ну приехал Путин. Он вам чем-то не нравится? Ну не дал вчера российский премьер пресс-конференцию. Ну и что? Не счел нужным. Не политизируйте вопрос. Мы ищем нужную Украине конфигурацию. Это сложно. Но это возможно. Чего хочет власть, было четко указано в послании президента. Это и ЗСТ, и Таможенный союз в формате “3+1”. Над этим и работают.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ОБЕЩАНИЯМ РФ, ТО ЦЕНА НА ГАЗ ДЛЯ УКРАИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ 116 ДОЛЛАРОВ

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “Номос”:

Этот раунд переговоров был промежуточным. Он готовит почву к последующим решениям для встречи, которая состоится в июне в рамках межгосударственной комиссии России и Украины. Газ на этих переговорах выступал в виде своеобразной наживки, чтобы склонить Украину к принятию решения по Таможенному союзу. На встрече прозвучали цифры о том, что Украина выиграет от 6,5 до 9 миллиардов долларов от вступления в ТС. Раньше зампред Газпрома Валерий Голубев уточнял, что Украина сможет сэкономить на российском газе 8 миллиардов, если присоединится к Таможенному союзу.

Мы в нашем центре смоделировали один из возможных вариантов. И такая цифра вышла: 116 долларов за тысячу кубических метров. Такой должна быть цена, если верить обещаниям РФ. Сейчас мы получаем газ по 293 доллара за тысячу кубов, соседняя Беларусь, которая входит во все возможные формы интеграции на постсоветском пространстве, получает газ по цене 244,7 доллара. То есть нет внутренне российской или равнодоходной, как они еще предлагают, цены даже для Беларуси, которая должна служить для нас “образцом” интеграции.

К тому же объективно срабатывает такой фактор. В 2010 году произошел рост энергозатрат на единицу ВВП. Украина практически отворачивается от энергоэффективной модели развития экономики. Если такими темпами все будет происходить и дальше, то мы можем выйти на импорт газа 2007 года - 73-74 миллиарда кубических метров. Мы путем импорта энергоресурсов по завышенной цене фактически субсидируем экономику России.

А чем больше в Россию будет поступать денег от экспорта нефти и газа, тем меньше наш выигрыш от присоединения к Таможенному союзу. Потому что высокие доходы россиян позволят им покупать высокотехнологичную продукцию ЕС, игнорируя украинского поставщика. Да, краткосрочные преимущества от вступления в ТС есть, но через пару лет они испарятся.

Газовые цены - это приманки для украинской власти, природу которой прекрасно понимает российская сторона. Финансово-экономический базис властной команды составляет газово-олигархическая группировка, которая завязана на интересе с нефтехимическим сектором, где цена на газ играет определяющую роль.

Думаю, украинская сторона займет осторожную позицию. Потому что, кроме желания сидеть на двух стульях, есть опасение, что стулья могут разъехаться. Со стороны ЕС были обозначены позиции. Посол Германии сказал, что украинская сторона в случае присоединения к Таможенному союзу потеряет перспективы создания ЗСТ и ЕС. То есть можно придумывать формулы 3+1, но сев в автомобиль, можно ехать или вперед или назад. Власть пытается найти какой-то уникальный вариант решения проблемы, но его не существует. Экономические цифры, которые раздаются с обеих сторон носят декларативный характер. Основные пропагандистские бои впереди, будут много цифр, много манипуляций. Проблема в том, чтобы украинская власть преодолела инстинкты жадности и заняла принципиальную позицию. Тем более, окно возможностей с ЕС не будет бесконечным.

КОЛОССАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА - ЭТО ЛИШЬ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

Олег Устенко, исполнительный директор фонда Блейзера:

Эти переговоры были пробным камнем украинской и российской власти во вступлении в Таможенный Союз. Украинская сторона была очень осторожна. При разговорах о Таможенном союзе и наших двусторонних отношениях приводятся цифры, без уточнений и объяснений. Замечу, что импорт из России растет колоссальными темпами, за 2010 год прирост составлял 67%, это колоссальная величина. Но такой рост - не большее количество продукции или лучшие экономические связи, это рост цен на энергоносители.

Сторонники вступления в ТС часто используют аргумент, что Украина реализует в Европу товар с низкой добавленной стоимостью, металл, сырье и говорят, что продукция, которую Украина продает в РФ имеет значительно большую добавленную стоимость. В РФ мы продаем трубы большого диаметра, продукты машиностроения. Но наша машиностроительная продукция конкурентоспособна лишь в РФ. Но ответил ли кто-то на вопрос, как долго она будет там оставаться конкурентноздатной? Какой-то время пройдет, российский бизнес поймет, что можно переориентироваться на Европу и Азию и покупать продукцию там.

Потому выгоды от вступления в Таможенный союз будут, хотя их тяжело оценить. Но однозначно, что эти выгоды будут краткосрочными. Средне- и долгосрочными выгоды точно не будут.

Кроме того Украина имеет обязательства перед ВТО. Просто войти в ТС крайне тяжело. ТС это отсутствие пошлин и барьеров. Таможенную политику здесь формирует единый орган. Украина в случае вступления не сможет серьезно влиять на таможенную политику.

У нас, уже как членов ВТО, есть связанные тарифы. Украина вела переговоры о вступлении в ВТО, они были тяжелыми, длились годами. То есть со всеми странами, с которыми мы говорили годами, ссорились, сходились, надо опять начать переговоры. Некоторые товарные позиции отстаивали катастрофически тяжело. В случае вступления в ТС, следует честно сказать нынешним партнерам, что мы или выходим из ВТО, или начинаем новый нескончаемый процесс переговоров. Я считаю, что запустить новый переговорный процесс Украине практически нереально. Это будет броуновское движение туда-сюда, но движения вперед не будет. Кроме того, Украина ведет переговоры о ЗСТ. Каждые 8 недель в Брюсселе или в Киеве работает рабочая группа, которая делает серьезный прогресс в своих переговорах, Брюссель в связи с этим сделал позитивные заявления. После позитивных заявлений ЕС была реакция Москвы о том, что следует продвигать идею ТС. В принципе тяжело об этом говорить, потому что здесь не только экономика, здесь очень много политики и геополитика.

Записала Елена Мигачева