На побережье Азовского моря из цирка сбежал крокодил

В Мариуполе на побережье Азовского моря спасатели проводят работы по отлову крокодила, сбежавшего из цирка.

Как сообщили УНИАН в главном облуправлении МЧС, 17 мая 2007 года в Мариуполь с гастролями приехал цирк "Шапито". В одном из номеров принимал участие нильский крокодил длиной 1 метр. Днем 31 мая артисты цирка проводили рекламную акцию на побережье Азовского моря. В показательных выступлениях принимал участие и этот крокодил. В ходе акции работники цирка обнаружили, что крокодил исчез. Они оповестили об этом работников МЧС.

В данное время поиски крокодила на побережье продолжаются.