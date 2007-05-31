Верховная Рада: беречь и охранять

Мнение

Президент, премьер и спикер договорились о дате досрочных выборов в Верховную Раду. А может быть стоило договориться всего лишь о роспуске парламента? И Бог с ними, с выборами. С какой такой радости страна кормит 450 человек, которым впридачу ко всему позволено творить все, что заблагорассудится, прикрываясь неприкосновенностью. Тем более, что реальной пользы с того, что они гордо именуют законотворческой деятельностью – что с козла молока. И это очевидно всякому, кто пытался хоть раз следовать требованиям законов. Имеется в виду следовать от А до Я, а не избирательно, как это принято в Украине. Пожалуй, лучшим выходом из ситуации было бы распустить парламент и этим и ограничиться. Многие так думают. И ошибаются…

Достаточно внимательно взглянуть на события в любой критический момент, чтобы понять: нардепам отводится очень важная функция. Это – отряды «быстрого реагирования», готовые в любой момент защитить законность и порядок. Как они его понимают. Какой конфликт ни возьми, в его эпицентре, как по волшебству оказывается пара-тройка, а то и десяток избранников народа. Они проводят уволенных судей Конституционного суда на рабочие места через строй госохраны. Они с мандатами наперевес выступают впереди бойцов Беркута в коридорных стычках в Генпрокуратуре все с той же госохраной. Попытки провести обыск или дознание на квартире или с участием любого гражданина хоть сколь-нибудь причастного к одной из крупных политсил неизбежно вызывают материализацию энного количества нардепов в непосредственной близости от места событий.

Они выламывают двери и эти же двери защищают. Они баррикадируют коридоры парламента и храбро растаскивают баррикады, выстроенные политическими оппонентами. Они наполняют собой все без исключения «нычки» и «занорики» в Секретариате Президента, Кабмине и прочих административных зданиях в то время, как там решаются важные вопросы. Они выносят в массы такие «вести с фронтов», что, можно подумать, держали свечку на переговорах. Их, зажатых между энными рядами бойцов спецподразделений, плющит и колбасит. Да так, что костюмчики после этого могут оказаться впору разве что камбале. И тем не менее они раз за разом отважно бросаются в бой. Когда не тащят страну в светлое будущее, пиная в зад для ускорения.

А уж периодически демонстрируемые «доставания из широких штанин» секретной документации политических оппонентов не идут ни в какое сравнение с балаганными фокусами типа «кролик из цилиндра».

Уразумев, насколько важную общестенную функцию приходится выполнять нардапам, многие, небось, загорятся идеей стать избранниками народа. Стремление понятное. Только вряд ли выполнимое. Учитывая все сказанное, нардеп, очевидно, должен обладать ярко выраженными способностями к телепортации. А также владеть телекинезом. Ну и хоть минимальными навыками в управлении пси-полями. А как иначе прикажете объяснить неведомо откуда возникающие бумаги, сведения, да и самих нардепов, как чертики из табакерки выскакивающих именно там, где они сейчас более всего требуются. И, судя по всему, эти способности – наследственные. Неоспоримым свидетельством чего можно признать значительное число «семейных династий» в парламенте.

А раз так, то необремененным такими способностями гражданам только и остается, что костерить на чем свет стоит господина Чарльза Дарвина и горе-генетиков, не сумевших предложить человечеству альтернативный способ хранения и передачи таких полезных качеств, что в сумме дают высшее существо – народного депутата Украины…

Вера Сорока