В Тернополе в 4 утра эвакуировали 25 жителей дома в центре города

В Тернополе сегодня в 4 часа утра из-за пожара в подвале были эвакуированы 25 жителей дома в центре города.

Как сообщил корреспонденту УНИАН работник пресс-службы ГУ МЧС в Тернопольской области Богдан СТУЛА, когда спасатели прибыли в пятиэтажный дом по ул. Русской, 23, густой дым заполнил всю лестничную клетку одного из подъездов. Большинство жителей в это время спало, кое-кто звал пожарников, поскольку из-за густого дыма не могли сориентироваться. Во время эвакуации спасателям приходилось отдавать свои дыхательные аппараты людям, чтобы вывести их на свежий воздух. Параллельно проводилась эвакуация с помощью автолестницы. В целом были эвакуированы 25 человек, из них 5 – дети.

Причина пожара и нанесенный им ущерб сейчас выясняются.