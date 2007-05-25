Киево-Могилянская академия на средства меценатов открыла новую библиотеку

24 мая студенты Национального университета “Киево-могилянская академия” (НаУКМА) приняли участие в редком, к сожалению, для Украины событии - открытии новой библиотеки. Бакалаврская библиотека НаУКМА будет носить имена Татьяны и Омельяна Антоновичей, фонд которых сделал наибольший – 5 млн. грн. – взнос в реконструкцию бывшего хирургического корпуса больницы №15 и оборудование здания под библиотеку.

В целом проект реконструкциистоимостью 8,6 млн. грн. поддержали 302 благотворителя, которым Академия чрезвычайно признательна.

На открытие библиотеки пришли президент Киево-Могилянского фонда Америки Марта ФАРИОН, сопредседатель Совета директоров Киево-Могилянского фонда Америки, экс-посол США в Украине Уильям Миллер, почетный доктор НаУКМА, экс-премьер-министр Канады Жан Кретьен, писательница, переводчица, владелица одной из коллекций библиотеки НаУКМА Вера ВОВК-СЕЛЯНСЬКА, посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.

Справка. Библиотека НаУКМА неразрывно связана с историей собственно Киево-Могилянской академии. Основой библиотеки стало книжное собрание Петра МОГИЛЫ, который он завещал академии. В конце ХVІІ века библиотека академии насчитывала свыше 3 тысяч томов. В 1780 г. объединились «Особая библиотека» для самых бедных студентов, созданная Н.Н.Бантыш-Каменским, и библиотека Киево-Могилянской академии. В конце ХІХ века библиотека Киево-Могилянской академии, которая в то время уже насчитывала 150 тысяч томов перешла к Киевской Духовной Академии (КДА). В 1920 году КДА была закрыта, а библиотечные фонды составили основу фонда Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского.

В 1992 году возобновила свою деятельность Киево-Могилянская академия, а вместе с ней библиотека, не имевшая в то время ни одной книжки. Теперь фонд библиотеки НаУКМА насчитывает свыше 350 тысяч томов и около 2 тысяч названий периодических изданий.