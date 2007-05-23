Элтон Джон едет в Киев, чтобы с Еленой Франчук спасти Украину от СПИДа

16 июня Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» проведет на одной из центральных площадей Киева бесплатный благотворительный концерт всемирно известного музыканта – сэра Элтона ДЖОНА, посвященный борьбе со СПИДом.

Как сообщили УНИАН в фонде, концерт станет первым крупным событием новой программы фонда, получившей название «На краю!» и разработанной в ответ на крайне негативные прогнозы международных экспертов относительно развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине. В рамках этой программы Фонд «АНТИСПИД» привлекает лучший международный опыт для преодоления эпидемии в Украине и запустит ряд принципиально новых социальных информационных кампаний.

На презентации программы Елена ФРАНЧУК, основатель Фонда «АНТИСПИД», отметила: «Мы стоим на краю эпидемии СПИДа. Теперь опасность заражения – это проблема каждой семьи, каждого гражданина Украины, - кем бы он ни был и где бы ни жил. Но у нас все еще есть шанс сдержать темпы роста болезни. Для этого общество должно осознать реальные масштабы грозящей нам беды. Мы хотим заручиться поддержкой всех тех, чей голос будет услышан. Мы хотим привлечь лучший международный опыт. Мы хотим, чтобы страна знала – да, мы на краю. Но личное знание каждого, личная ответственность каждого и, на самом деле, очень простые способы личной защиты помогут нам не переступить эту последнюю черту. Потому что за этой чертой начнутся необратимые процессы, которые разрушат будущее наших детей и нашей страны».

В 2007 году мы представляем новую международную программу – совместный проект СПИД-фонда Элтона Джона и Фонда Елены Франчук «АНТИСПИД». Для его реализации Фонд «АНТИСПИД» и фонд Виктора ПИНЧУКА предоставят грант в размере 2,5 миллионов долларов. Программа рассчитана на 5 лет. Ее главная цель – опираясь на международный опыт СПИД-фонда Элтона ДЖОНА, помочь ВИЧ-позитивным детям и детям, которые потеряли родителей вследствие эпидемии СПИДа. В рамках проекта будет начата программа психологической и социальной помощи детям, которые живут в своих биологических семьях. Важная часть проекта – поддержка людей, готовых усыновить или взять на воспитание ВИЧ-позитивных детей. Кроме того, будет начат поиск потенциальных приемных семей для детей-сирот с ВИЧ/СПИДом. Планируется провести серию тренингов со школьниками и учителями по снижению уровня дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Часть ресурсов проекта будет направлена и на более взрослых ВИЧ-позитивных детей, их опекунов или родителей. Этот компонент поможет взрослым лучше понимать и разрешать психологические проблемы детей, поможет родителям правильно рассказать детям об их статусе, подготовить их к началу половой жизни.

По информации фонда, в Украине самые высокие в Европе темпы распространения ВИЧ-инфекции. По экспертным оценкам, в Украине инфицировано 1,4% взрослого населения страны. У нас самый высокий в Европе процент ВИЧ-позитивных беременных – 0,31% (в отдельных регионах – до 0,8%). Экономическая модель прогнозирует к 2014 увеличение количества детей-сирот вследствие смерти обоих родителей до 42 тысяч, а детей, которые потеряют одного из родителей, до 169 тысяч. Сейчас эксперты говорят, что мы в своих «достижениях» дошли до той грани, за которой начнется неуправляемый и неконтролируемый процесс.