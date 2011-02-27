Взломщик твиттера сообщил о смерти Людмилы Гурченко

В твиттере сайта Life News днем 27 февраля была опубликована информация о смерти народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Как заявили Ленте.ру в редакции Life News, это сообщение было опубликовано взломщиком микроблога и не соответствует действительности.

"Страница Life News в Твиттере была взломана, и в новостной ленте была размещена информация, не имеющая ничего общего с действительностью. Кто и с какой целью это сделал - выясним в самое ближайшее время", - сообщили в редакции.

Ранее информацию о смерти Гурченко "Эху Москвы" опроверг ее муж Сергей Сенин.