Взломщик твиттера сообщил о смерти Людмилы Гурченко
22:53, 27 февраля 2011Разное
1950 0
Информация опровергнута
В твиттере сайта Life News днем 27 февраля была опубликована информация о смерти народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Как заявили Ленте.ру в редакции Life News, это сообщение было опубликовано взломщиком микроблога и не соответствует действительности.
"Страница Life News в Твиттере была взломана, и в новостной ленте была размещена информация, не имеющая ничего общего с действительностью. Кто и с какой целью это сделал - выясним в самое ближайшее время", - сообщили в редакции.
Ранее информацию о смерти Гурченко "Эху Москвы" опроверг ее муж Сергей Сенин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter