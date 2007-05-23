В Днепропетровской области сошли с рельс 18 вагонов

Вчера в 15.45 в Криворожском районе Днепропетровской области во время следования грузового состава из 57 вагонов, груженых железно-рудным концентратом, на железнодорожном перегоне Грековата - Красный Шахтер сошли с рельс 18 вагонов, из них 13 вагонов опрокинулись на бок.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате аварии поврежены 13 вагонов и 200 м железнодорожного полотна. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов по аварийному участку прекращено на срок восстановительных работ. Перегон для движения пассажирских поездов не используется.

По сстоянию на 7.00 среды продолжаются аварийно-восстановительные работы: три вагона поставлены на рельсы, поезд в составе 42 вагонов отправлен на ст.Грековата. На месте происшествия осталось 15 вагонов, из них 13 перевернуты на бок.

К работам привлечены 92 человека, восстановительный поезд, 3 тягача, 2 бульдозера, 3 крана. Предварительная причина аварии - кража болтов соединяющих рельсов. Правоохранительными органами проводится следствие.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровский области.