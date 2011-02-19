18 февраля во время пребывания в Киеве умер Епископ Кременчугский и Лубненский ТИХОН.

Как сообщили УНИАН в епархии, причиной смерти владыки стал сердечный приступ.

Тело Епископа сегодня будет перевезено в Кременчуг. В воскресенье состоится отпевание священнослужителя в Кафедральном Успенском соборе Кременчуга. Обряд отпевания проведет епископ Кировоградский и Новомиргородский ИОАСАФ.

*** Епископ ТИХОН (в миру Николай ЖИЛЯКОВ) родился 9 июля 1968 года в городе Коммунарске Ворошиловградской области (ныне Алчевск Луганской области). В 1990 году закончил Коммунарский Горно-металлургический институт (ныне Донбасский государственный технический университет). Учился в аспирантуре КГМИ. С июня 1992 года осуществлял послушание пономаря при Свято-Никольском соборе города Алчевск. В 1992 году был высвящен в сан диакона. 13 мая 1993 года пострижен в мантию с именем Тихон. 22 мая 1993 года рукоположен в сан священника. В 1998 году закончил Киевскую духовную семинарию, был студентом Ужгородской Украинской Богословской Академии. 11 января 2009 года возведен в сан архимандрита.

Решением Священного Синода УПЦ от 24 ноября 2009 года назначен епископом Кременчугским и Лубненским.