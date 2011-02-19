Могилев объяснил, какие права будут недействительны

Министр внутренних дел Анатолий Могилев уверяет, что переоформлять старые водительские удостоверения никто не будет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Все удостоверения наши они бессрочные. Эти все удостоверения действительны как на территории страны, так действительны и заграницей... Они действительны, никто их менять не собирается и не будет, без желания самого водителя", - приводит его слова Украинская правда.

При этом Могилев отметил, что согласно приложениям новой редакции Венской конвенции "удостоверение должно иметь конечный срок действия".

"С 29 марта текущего года все наши удостоверения должны иметь вот эту вот строку окончания действия их срока. Мы вынуждены, в Кабмин вносить ограничения о внесении срока действия, иначе человек, который получит удостоверение после 30 марта, оно не будет вне страны действительно", - объяснил министр.

В новой редакции статьи 43 Венской конвенции отмечается, что "национальные водительские удостоверения, выданные... до окончания этого периода (т.е. до 29 марта 2011 года), признаются в течение срока их действия".

Сейчас граждане Украины выезжают заграницу по национальному удостоверению водителя, срок действия которых неограничен. В то же время, в новой редакции Венской конвенции сказано лишь, что до 29 марта 2011 года государства должны начать выдавать права, в которых указан срок окончания их действия.