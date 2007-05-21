“Регионы”, позаботьтесь о людях – на улице жара

Реплика Почти пятнадцятитысячний митинг сторонников коалиции вызывал лишь ощущение ужаса и сочуствия. В Киеве – аномальная жара, на солнце – уже около 30 градусов и дальше – ожидается еще больше. А на Площади, где вообще негде спрятаться от прямых лучей, на самом солнце, стоят тысячи людей. Между прочим, достаточно много немолодых людей. У идущих мимо лишь одна мысль: “Господи, еще часок-другой на таком солнце – и они же попадают”. Неужели их будут держать сегодня на площади целый день?!

Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать – действительно, еще ча-другой и “скорые” массово будут забирать людей, которые получили тепловой или солнечный удар. Это в лучшем случае. А медики же предупреждают, что именно в такую жару у людей растет количество сердечных приступов, инсультов, призывают ослабленных людей вообще не выходить на улицу в середине дня.

Наиболее предусмотрительные митингующие стоят под зонтиками. Многие – время от времени отходит в подземный переход или под каштаны на Крещатике, но тысячи – вынуждены стоять на жаре. Все время от времени пьют воду. Я уже и не вспоминаю об усиленных жарой “ароматах” биотуалетов и людей, которые моют руки в фонтанах.

Кстати, что-то не видно, чтобы в центре Киева машины “скорой помощи” стояли наготове. Или Партия регионов настолько озабочена сверхважными делами, что забыла позаботиться о своих рядовых сторонниках?

Поэтому большая просьба к главным “регионалам”, которые едут на работу в авто с кондиционерами, и сидят в парламенте, где тоже не знойно, – выйдите на улицу, побудьте на солнце хотя бы полчаса и... внесите коррективы в организацию массовых акций. Ввиду аномальной жары – заберите людей из Майдана. Хотя бы временно... На несколько дней. Ведь ни одна цель не достойна человеческой жизни и здоровья... И это будет реальное дело “уже сегодня”, за которое я смогу искренне поблагодарить Партию регионов.

Татьяна М., Киев