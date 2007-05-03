УНИАН и 5 канал возобновляют проект „Пресс-конференции в прямом эфире”

С 3 мая 2007 года информационное агентство УНИАН и “5 канал”, учитывая большой общественный резонанс, популярность и высокий рейтинг проекта „Пресс-конференции в прямом эфире”, возобновляют его.

На протяжении 3 месяцев существования проект „Пресс-конференция в прямом эфире” стал заметным явлением в украинском медиа-пространстве. Благодаря оперативности, незаангажированности и беспристрастию, этот проект стал площадкой, на которой рождаются новости, произносятся важнейшие заявления, презентуются актуальные идеи и темы, ведутся общественно важные дискуссии.

Большая популярность проекта спровоцировала некоторые политические силы использовать пресс-конференции в прямом эфире для политических манипуляций, взаимных оскорблений и некорректных оценок деятельности политических оппонентов. Поєтому агентство УНИАН и “5 канал” 23 апреля 2007 года приняли ответственное совместное решение о приостановке популярного проекта. Этим шагом мы пытались привлечь внимание политиков, журналистов, бизнесменов к проблеме ответственности элит, вопросу морали и культуры публичного поведения.

Как СМИ, которые несут ответственность перед зрителями и читателями за информацию, озвучиваемую во время прямого эфира, таким способом мы выразили свое несогласие с тем, чтобы кто-либо использовал пресс-конференции, где происходит живое общение журналистов и гостей, для откровенных провокаций, манипуляций и сведения личных счетов с оппонентами.

Надеемся, что двухнедельный мораторий привлек внимание в первую очередь политиков к проблемам культуры общения и способствовал осмыслению собственной ответственности за свои действия и поступки. Осознавая значительное влияние СМИ на формирование общественного мнения, мы заявляем, что агентство УНИАН и “5 канал” и в дальнейшем будут прилагать все усилия для объективного освещения политической жизни в стране и будут подавать все точки зрения на своей ленте новостей и в эфире. В то же время мы и в дальнейшем будем уделять большое внимание проблемам политической культуры и морали в обществе.

Агентство УНИАН и “5 канал” и в дальнейшем рады видеть гостями проекта представителей различных политических сил, людей, которые исповедуют разные идеологии, представляют разные слои населения и разные профессии. В то же время мы ожидаем от всех участников пресс-конференции уважения к работе журналистов и ответственности за информацию, идущую в прямой эфир .

Считаем, что это будет способствовать формированию высокой политической культуры, будет воспитывать чувство взаимоуважения между журналистами и всеми участниками политического процесса и работать на защиту свободы слова в Украине.