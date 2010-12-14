«Наши люди» майора Мельниченко. К вопросу о «наведении порядка» в Украине

Разоблачитель и подлинный автор «кассетного скандала» майор Николай Мельниченко проговорился. «Наши люди, которые» стоят» за мной, готовы взять всю полноту власти в Украине и обеспечить порядок, наказать всех виновных, – заявил онв прямом эфире телеканала ТВі.

Звучит совсем по-ленински: есть такая партия в Украине! По его словам, лидеры неназванной мощной и влиятельной силы – это «люди в погонах», которые служат на «руководящих должностях в спецслужбах».

Ни у кого нет сомнений в том, что военные и спецслужбы могут обеспечить порядок в государстве. Из истории знаем, что когда в страну приходит военная диктатура, то исчезает преступность, к минимуму сводится коррупция, поезда ходят по расписанию, люди вовремя приходят на работу, в магазине дают сдачу, проститутки идут в монастырь.

Правда, когда военные во власти, право силы заменяет силу права, в магазине исчезают продукты, в деревне начинается продразверстка, исчезает рынок и все товары распределяют... среди своих. СМИ попадает под жесточайший контроль, национализм и расовая ненависть становится нормой. «Все счастливы», в государстве режим «военного коммунизма» регламентирует даже время секса, первые поцелуи и хождения в туалеты.

Напомню банальную фразу о том, что со штыками можно прийти во власть, но усидеть на штыках еще никому не удавалось. Когда военные занимают кресла политиков – жди войны против собственного народа и обнаглевшего соседа за государственной границей.

Могу упрекнуть тех «руководящих людей в спецслужбах», которые стоят за майором Мельниченко в том, что военные в Украине (независимо в каком силовом ведомстве они служат) даже не в состоянии обеспечить собственные интересы в распиливании государственного бюджета.

Армия, милиция, спецслужбы влачат жалкое существование. Люди в погонах нищие, не обеспеченные жильем… и далее можно продолжать до бесконечности.

В обществе нет ни одной социальной группы или политической партии, «кружка по интересам», которые бы видели пользу от военных, лоббировали бы интересы «человека с ружьем». И не удивительно - исчезла «угроза миру от кровавого империализма США», и армия за ненужностью стала в очередь за куском хлеба.

Престиж воинской службы сведен к нулю. Девушки за выпускников военных академий и институтов замуж не выходят, форма одежды украинских военных – горько смотреть, а государственное военно-патриотическое воспитание сводится к просмотру российского фильма «Девятая рота».

Хочу подсказать майору Мельниченко, что военные могут взять власть в Украине если:

Во-первых, люди в погонах «повалят» в политику и поставят под свой контроль государство и общество. Милитаризация власти произойдет, если президент, премьер-министр, ключевые министры правительства будут представителями силовых структур, офицерами «действующего резерва» или в прошлом офицерами армии и флота, МВД, СБУ, налоговой, таможенной служб.

Во-вторых, если силовые структуры будут жестко контролировать расходы и доходы государства, информационные, энергетические, финансовые и прочие ресурсы страны, руководить металлургией, ракетостроением, железными дорогами и почтой.

В-третьих, если идеология кумовства, клановости украинской элиты заменит корпоративное братство военных, а присущий военным структурам авторитарный метод управления будет перенесен на все общество.

Но, Богу слава, что всего этого, очень надеюсь, в Украине, не произойдет. К политической власти, к государственному управлению никогда не допустят военных. Майоры запаса, как и «люди, которые стоят за их спиной», слишком самонадеянные и наивные люди. Государственное управление не сводится к наведению порядка. Хрупкая и тонкая социальная материя неподвластна военным, хотя бы в силу их очень специфического образования и культуры.

Сегодня многие уверовали, что управлять можно при помощи PR-технологий и силового администрирования. Однако глобальная конкуренция, борьба за свое место на политической карте мира требует качественно иных культуры, знаний и умений.

Потому военная диктатура или любая другая форма насильственного политического режима – это интеллектуальный атавизм, который мог возникнуть в головах у очень наивных людей. Это тяжелый, неподъемный груз для тех, кто стоит «за спиной» Мельниченко. По-моему, его просто подставляют те, кому хорошо ловить жирных карасей в мутной воде.

И еще. Мне иногда искренне жаль Николая Мельниченко, которого я уважаю за смелость и последовательность, патриотизм. Но все-таки есть одно «но». Недавно в книге прочитал эпитафию на надгробной плите богатой римлянки: «Она блюла дом и пряла шерсть».

Когда пройдет много лет (мы все не вечны), на могиле у майора Мельниченко будет написано: «Кассетный скандал был делом всей его жизни». Мне очень грустно от этого. Человек не для таких целей появляется на свет Божий.

Виктор Тимошенко, полковник запаса