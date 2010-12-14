Мельниченко пугает Литвина людьми, которые за ним стоят

Бывший майор Государственной службы охраны Украины Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет о низком профессиональном уровне Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил в эфире этого телеканала.

"Если бы СБУ была профессиональнее, наша страна была бы совсем другой. В 1999 году не захватили бы власть незаконно КУЧМА и его клан, в 2004 году не был бы Президентом ЮЩЕНКО, которого, кстати, наши люди не хотели", - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На вопрос, о каких именно людях идет речь, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ответил: "Наши люди, которые за мной стоят". В то же время он отказался назвать конкретные фамилии этих людей. "Эти люди в погонах. Да, они работают в спецслужбах, на руководящих должностях. И они могут влиять, и не только в Украине. О МЕЛЬНИЧЕНКО вы уже слышали, а в следующем, 2011 году вы узнаете другие фамилии тех влиятельных людей", - подчеркнул он.

Бывший майор отверг предположение о том, что среди этих влиятельных людей может быть Евгений МАРЧУК. "Евгений Кириллович испугался, у него не хватило мудрости для того, чтобы пойти с нами до конца", - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его мнению, дело, которое начиналось с кассетного скандала, должно иметь логическое завершение через приговор суда. "Или эти "герои" - ЛИТВИН и КУЧМА должны быть привлечены к уголовной ответственности, или МЕЛЬНИЧЕНКО должен быть привлечен к уголовной ответственности", - сказав бывший сотрудник Государственной службы охраны Украины.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также заявил, что не сомневается в прямой причастности Владимира ЛИТВИНА к делу журналиста Георгия Гонгадзе. "Я абсолютно убежден в том, что именно ЛИТВИН инструктировал, что нужно делать Кравченко... Вскоре наши люди возьмутся и за ЛИТВИНА. Если начнется суд, тогда я этому человеку не завидую, потому что наши люди в погонах до него доберутся", - добавил он.