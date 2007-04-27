В этом году почитателям Таврийских Игр не надо ехать в Каховку

В этом году почитателям фестиваля «Таврийские Игры» не надо ехать в Каховку - фестиваль пройдет в Киеве в НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, главное музыкальное событие лета назначено на 29 и 30 июня. Именно в эти дни будет проходить XVI Международный фестиваль «Таврийские Игры» - акция, которую целый год ожидают тысячи сторонников музыки и живого звука.

«Мы стремимся проводить в Киеве музыкальный фестиваль европейского уровня”, - заявил почетный президент «Таврийских Игр» Николай БАГРАЕВ. По его убеждению, у бренда «Таврийские Игры» для этого есть все: имидж, опыт, команда профессионалов, идеи и желания. “Так сложилось, - отметил Н.БАГРАЕВ, - что Киев до сих пор не имеет собственного брендового музыкального фестиваля, хотя наша столица имеет и опыт, и возможности для организации больших международных форумов”. “Поэтому я считаю, что город, являющийся столицей большого европейского государства, должен иметь свой музыкальный фестиваль, который будет работать на положительный имидж Украины”, - сказал почетный президент фестиваля.

В то же время организаторы конкурса выражают сожаление, что родина «Таврийских Игр» не может сегодня предложить артистам достойные бытовые условия. Из-за этого, по их мнению, фестиваль теряет в «именах» и ставит под риск свой международный статус. К тому же, отмечают они, нереально зафрахтовать пароходы на летний период. А, как показал опыт, погодные условия апреля-мая не являются благоприятными для проведения большого музыкального фестиваля под открытым небом и с живым звуком. “А в Каховке на День города обязательно будет устроен большой праздник со знаком качества от «Таврийских Игр», - отметили организаторы фестиваля.

Фестивальная сцена XVI «Таврийских Игр» будет сконцентрирована сугубо на музыкальных событиях. В НСК «Олимпийский» зритель не увидит конкурса красоты «Королева Украины». Это мероприятие не вписывается в формат стадиона, однако организаторы от него не отказываются - конкурс «Королева Украины» планируется провести отдельно от музыкального фестиваля, в соответствующем зале и атмосфере.

Как отмечают организаторы, все билеты на фестиваль будут стоить 25 грн. на день. Для обеспечения порядка места на стадионе будут разделены на секторы и танцплощадку. А вокруг стадиона будут работать точки, которые предложат почувствовать фестивальный дух: спортивная зона, музыкальные киоски, байкер-сектор, экстрим-зона и т.п.

Фестиваль будет стартовать в 16 часов и заканчиваться уже на следующие сутки (концерт на стадионе будет продолжаться с 16.00 до 22.30).

На сегодня выразили желание принять участие в «Таврийских Играх» свыше 30 музыкальных коллективов. Среди них популярные украинские артисты: Александр ПОНОМАРЕВ, Ани ЛОРАК, Наталия МОГИЛЕВСКАЯ, Ирина БИЛЫК, Тина КАРОЛЬ, группы «Алиби», «Авиатор», «Друга Рика», «Тартак», «Мед Хедз», «Грин Грей», лейбл «Империя» (ХS, ПОТАП, Настя КАМЕНСКИХ), МАРТА, «ТНМК», ГАЙТАНА, Ассия АХАТ&69, ГУДИМОВ, «Бумбокс», Виталий КОЗЛОВСКИЙ, С.К.А.Й., «Джанго», Мика НЬЮТОН, Светлана ЛОБОДА, «Неангелы» и другие, а также зарубежные гости - K-Maro, Валерий МЕЛАДЗЕ, «Дискотека Авария», Дима БИЛАН.