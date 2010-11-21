Украинские дипломаты в Москве попали под колеса Лексуса

Два сотрудника посольства Украины пострадали в дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы в воскресенье. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Наезд на двух пешеходов - сотрудников посольства Украины - произошел на пешеходном переходе на Люсиновской улице. Дипломаты попали под колеса автомобиля Lexus", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие получили легкие травмы, их жизни вне опасности.

«Водитель иномарки не скрылся с места происшествия и самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи”, - уточнил источник.