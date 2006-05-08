Рассекречен доклад Министерства обороны Великобритании об инопланетянах

Секретный доклад британских военных опровергает существование инопланетян

В рассекреченном докладе министерства обороны Великобритании специалисты опровергают теорию существования внеземных форм жизни. Доклад, сообщает BBC News, был завершен еще 2000 году, однако стал достоянием публики только сейчас.

Четырехсотстраничный доклад содержит результаты исследований, проводившихся на протяжении четырех лет. Его составители, чьи имена не разглашаются, делают следующий вывод: "Не существует никаких оснований предполагать, что наблюдаемые людьми явления враждебны по отношению к нам или находятся под контролем иным, чем воздействие природных физических сил".

Исследователи также отмечают, что "нет доказательств существования "плотных" объектов, которые могли бы представлять опасность столкновения [в воздуе]".

Специалисты считают, что принимаемые за инопланетные корабли объекты чаще всего являются метеоритами, а также различными редкими природными явлениями.

По мнению составителей доклада, отсутствие каких-либо доказательств существования инопланетных форм жизни на Земле или рядом с нею делает ненужными дальнейшие исследования в этой области.

Лента.ру