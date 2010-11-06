Британец посадил кошку в микроволновку

Колин Шерлок из графства Девон признал в суде, что без необходимости причинил животному страдания, сообщает Би-би-си.

Дело в отношении 44-летнего англичанина было заведено после того, как в распоряжении правоохранительных органов попала сделанная мобильным телефоном запись, на которой мужчина сначала поместил свою черно-белую кошку Рокси на восемь секунд в микроволновку, потом в стиральную машину, в холодильник и, наконец, в таз с водой.

Один из посмотревших видео граждан подал заявление в полицию, которая быстро нашла преступника по характерной татуировке.

Защита пыталась доказать, что Шерлок был пьян, и крайне стыдится содеянного. Однако суд приговорил его к 126 дням тюрьмы, а также запретил 10 лет заводить любое домашнее животное.

Кошку передали в приют. После того, как животное успокоится, ей найдут новый дом.