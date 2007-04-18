21.04 2007 в 16:00 Книга рекордов Украины зафиксирует самое большое количество праздничных причёсок и арт-образов в одной шоу-программе.

Событие состоится в Международном выставочном центре (г. Киев, Броварской пр-т, 15, ст. метро "Левобережная").

Установление рекорда будет происходить во время ГАЛА-ШОУ VI Международного Фестиваля фантазийного образа "Хрустальный Ангел" 18-21 апреля 2007 года в рамках VII Международной специализированной выставки "Вселенная красоты и здоровья - 2007", при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и туризма, Академии искусств Украины.

Для установления данного рекорда дизайнеры и художники-модельеры Киевской Академии парикмахерского искусства готовят несколько сотен праздничных причесок и арт-образов разнообразной тематики.

Они будут гармонично представлены в феерических, театрализованных и зрелищных показах коллекций "Гармония стихий", "Легенда затерянного острова", "Осуществимые мечты", "Моя любимая кукла", "Черно-белая иллюзия", "Галерея живых картин", "Овация", "Вернисаж причесок", "Алиса в стране чудес", "В плену у времени", "Игра c цветом", "Геометрия" и другие.

Прокомментировать и подтвердить данный рекорд, приглашены эксперты "Книги рекордов Украины", известные и публичные люди.

Дополнительная информация: т. (044)456-41-07, 455-56-72, 456-62-80, 8-067-76-2-76-36 (Контактное лицо - Ирина Борщ)

Аккредитация прессы: В МВЦ с 18 по 21 апреля 2007г. на стенде "Оргкомитет Фестиваля"