В лобовом столкновении Daewoo и Infiniti погибли три человека

Во вторник в 15.20 в Арбузинском районе Николаевской области на 101-ом километре автодороги Кировоград - Платоново произошло лобовое столкновение автомобилей “Daewoo Lanos” и “Infiniti FX 35”.

В результате ДТП три человека погибли и два пострадали (из них один гражданин России), сообщает пресс-служба МЧС.

Пострадавшие госпитализированы в Первомайскую и Арбузинскую центральные районные больницы.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 90 ДТП, в которых погибли 23 человека и 100 травмировано.