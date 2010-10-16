В Хмельницком высадили липовую Аллею примирения

В Хмельницком дендропарке при участии представителей политических партий области состоялась закладка Аллеи примирения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя областной организации УРП «Собор» Руслан СТЕФАНЧУК.

«Таким жестом мы призвали представителей политических партий сплотиться не вокруг слов, а вокруг дел. Во-вторых, партия «Собор» этой акцией воплотила в жизнь свою экологическую программу», - отметил он.

По его словам, за средства партийного фонда областной организации УРП «Собор» были закуплены 80 саженцев липы.