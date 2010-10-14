В Киеве Mercedes столкнулся с тремя авто: два человека погибли на месте
17:50, 14 октября 2010Разное
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Четверо получили травмы
13 октября в 19.00 в Киеве, на ул. Протасов Яр, водитель автомобиля “Mercedes Benz”, двигаясь в направлении ул. Федорова, по неизвестным причинам не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями “ГАЗ-3110”, “ВАЗ-21043” и “Hyundai Getz”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля “ГАЗ” погибли на месте происшествия. Пассажир этого же транспортного средства, водители автомобилей “Mercedes”, “ВАЗ” и пассажир автомобиля “Hyundai” получили телесные повреждения и были госпитализированы. Среди травмированных есть гражданин Российской Федерации.
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