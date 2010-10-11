В оруэлловской России прошел День психического здоровья

В воскресенье, зайдя на улице Мясницкой в Москве в модный ресторан «Петрович», который имеет ностальгическую «концепцию» интерьера для гостей: «Назад в СССР», в туалете на стене я увидел большую фотографию.

На ней построенная в три ряда группа из двухсот врачей в белых халатах стоят под бронзовым бюстом Брежнева. И подпись: «Советские психиатры на родине Леонида Ильича Брежнева».

Очень кстати. Потому, что именно в этот день в России был тот самый булгаковский сеанс из «Мастера и Маргариты», правда, без разоблачения. И назывался он: выборы в местные парламенты и муниципалитеты. Взрослые, обличенные властью дядьки и тетки, как обычно, дурили обывателя.

Но что интересно, в этот же день российская прогрессивная общественность и чиновники праздновали вполне официально «День психического здоровья страны». Совпало два знаковых для государства события – прошло рекордное количество региональных выборов и вспомнили и позаботились о сумасшедших.

Оказалось, что во многих городах и поселках огромной России, есть абсолютно счастливые люди. Для которых чиновничья партия «Единая Россия» - как «батяня комбат», как «мать Тереза», как «отец народов». Потому как голосовали за эту политическую силу с восторгом и наслаждением. Но это большая ложь от имени и по поручения государства. Вспомним, как мечтала комсомолка в 37-м году прошлого века: «Наступит время, когда не только советский народ, но и я буду счастлива».

В списки избирателей внесены порядка 30 миллионов человек, это треть всего российского электората. Прошло 6,9 тыс. выборов органов власти разного уровня в 77 регионах России. За место в местных городских «парламентах» боролись 100 тысяч кандидатов в депутаты и претендентов на посты глав муниципальных образований. Все это называется «единый день голосования».

По оценке наблюдателей, этот «единый» день по количеству нарушений превзошел любой здравый смысл и политическую смелость организаторов народного волеизъявления. Самое трагическое событие случилось в Дагестане. Представляете, в селении Хаджалмахи был застрелен его глава, мудрый человек Абулмуслим Нурмагомедов.

Ну, конечно же, интриги то не было. Например, такой: проголосует ли избиратель за правящую в стране партию «Единая Россия»? По предварительным данным ЦИК, в «северных» и далеких от центра регионах, правящая партия получила 55 – 97 процентов голосов избирателей (Магаданская, Новосибирская, Белгородская, Костромская, Челябинская области). В республике Тува – почти сто процентов влюблены в чиновников.

Однако, по словам исполнительного директора ассоциации «Голос» Григория Мельконьянца, нынешние выборы отличаются «наглым использованием административного ресурса». В Челябинской, Новосибирской областях, Татарии, Самаре, отметил он, зафиксировано «принуждение к голосованию» (помните, читатель, «принуждение к миру»?). Избирателей с открепительными талонами привозят голосовать автобусами. Раздача денег, до 3 тысяч рублей, обычное в этих регионах дело. Какой ужас, у нас в Украине этого нет!

Глава общественной организации «За честные выборы», депутат Госдумы от «Единой России», в прошлом «большое знамя российского демократизма и популизма», а сегодня ярчайший апологет премьер-министра страны, Николай Гончар заявил журналистам, что «выборы прошли нормально, нарушений было столько же, как и в марте, но гораздо меньше, чем в октябре прошлого года».

Но член ЦИК, коммунист Кирилл Сердюков считает, что его партия будет подавать жалобу на то, что в Новосибирске цвет кабинок для голосования и одежда членов комиссии были «в той же гамме», что и символика «Единой России».

То есть, наряды были «от Юдашкина», начиная от бело-голубых костюмов наблюдателей из Кремля, заканчивая передниками уборщиц на избирательных участках.

Зачем в России проводить выборы? Результат предопределен. Даже студенту первого курса известно, что любое общество стратифицировано. Или то, что Владимир Ильич Ленин называл «состоит из классов и других социальных групп».

Объективно и естественно, интересы в жизни, как и жизненные цели, мировоззренческие и иные идеологические установки и мотивы у людей не совпадают, она разные, порой прямо противоположные. Это классика науки, которая называется политическая философия.

Избиратели что, под автоматами избирали местных российских законодателей? Что, в России – казарма? Оруэлловский «скотный двор»?

Почему 100 процентов таких разных граждан (по национальности, по вероисповеданию, монархисты, народовольцы, республиканцы, тоталитаристы и сталинисты, коммунисты и анархисты) голосуют так одинаково?

Почему надо все время наступать на одни и те же грабли? В который раз перечитал «Похождения бравого солдата Швейка». В атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: «После нас – хоть потоп».

Виктор Тимошенко, Москва