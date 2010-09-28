Глава Госавиаадминистрации получил на орехи за самолет Азарова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ привлек к дисциплинарной ответственности главу Государственной авиационной администрации Анатолия КОЛЕСНИКА из-за неудовлетворительной подготовки визита руководителя правительства в Одессу.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина от 27 сентября, обнародованном на Правительственном портале.

В мотивировочной части документа отмечается, что в связи с ненадлежащим выполнением служебных обязанностей, в частности неудовлетворительной подготовкой рабочего визита премьер-министра в Одесскую область 23 сентября 2010 г. объявлен выговор заместителю министра транспорта и связи Украины – главе Государственной авиационной администрации А.КОЛЕСНИКУ.

Как сообщали СМИ, визит Азарова в Одессу начался с опозданием из-за поломки премьерского самолета.