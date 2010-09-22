Новый генплан Киева - прямой путь в гетто?

Главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает, что киевская власть в новом Генеральном плане развития столицы пытается легализовать незаконные землеотводы и лоббирует интересы застройщиков.

Такое мнение В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказал в комментарии УНИАН, оценивая принятую Киевсоветом Концепцию стратегического развития столицы.

«Кроме как «дорогой в никуда» этот документ не назовёшь. В нём не прописаны решения ни одной текущей проблемы столицы, наоборот, его принятие и выполнение чревато появлением множества новых проблем», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, главной целью принятия нового Генплана столицы является желание «узаконить» все противоправные землеотводы, проведённые Киевсоветом с 2002 года.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ также подчеркнул, что столичная власть не провела никаких публичных общественных слушаний по проекту Генплана, как это предусмотрено законодательством.

Лидер «Форума спасения Киева» напомнил, что в настоящее время в столице действует Генплан развития до 2020 года, принятый в 2002 году. «Прошло лишь восемь лет, как понадобился новый Генплан. Понятно, что таким образом коррумпированные депутаты хотят жёстко пролоббировать интересы строительных компаний», – убеждён он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ сообщил, что новый Генплан предусматривает дальнейшее экстенсивное развитие города, рост объёмов жилищного строительства, увеличение количества населения и автомобилей, что, в свою очередь, приведёт к резкому ухудшению экологических показателей в городе.

В частности, по его словам, в документе закладываются планы по фактически удвоению общей площади жилья в Киеве: предполагается новое строительство свыше 38,5 млн. квадратных метров жилья, при том, что на сегодняшний день объёмы жилищного фонда города составляют 55 млн. квадратных метров. «Но это строительство не направлено на обеспечение очередников бесплатным жильём. В его основе лежат корыстные интересы – получение прибыли застройщиками. Это дегенеративный путь, который ведёт к катастрофе», – считает Черняховский.

При этом, подчеркнул он, строительство будет осуществляться за счёт уничтожения лесов, парков, скверов, детских и спортивных площадок. По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, в результате увеличения плотности застраиваемых территорий и населения резко возрастёт нагрузка на транспортную, энергетическую, водо-канализационную системы.

«Это напоминает мне «развитие» Мехико, когда в пустынной Мексике, как опухоль, разрастается столица с населением свыше 30 миллионов человек, поглощая всё новые и новые территории, где царит криминалитет, грязь, нищета. По сути, это большое гетто. И вот в такое гетто хотят превратить Киев», – считает он.

«Принимать такой Генплан нельзя. И пока в Киевсовете заседают безумцы и мародёры, выход может быть только один – добиться внеочередных выборов. Столице нужна новая власть, которая будет заботиться о городе и его жителях, а не о собственных карманах», – резюмировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Киевский городской совет при поддержке 80 депутатов принял Концепцию стратегического развития столицы, которая является первым этапомв разработке Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года. 9 августа 2010 года Киевская городская государственная администрация создала специальный консультативно-совещательный орган – Комитет по разработке Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, который определяет принципиальные решения развития, планирования, застройки и другого использования территории города.