Довгий объяснил, почему в Киеве проблемы с транспортом и жильем

Киевсовет принял Концепцию стратегического развития столицы (первой стадии разработки Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2015 года).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за такое решение на пленарном заседании VI сессии VI созыва проголосовали 80 депутатов.

Принятие концепции, по мнению специалистов, будет способствовать упорядочению планирования и застройки города Киева, а также определению основных направлений и приоритетных заданий развития Киева, говорится в сообщении.

«Сегодня Киевсовет предпринял очередной шаг к утверждению Генерального плана города Киева. Ведь Киев до сих пор живет по устаревшему генеральному плану, который предусматривал значительно меньшее количество населения. Потому сейчас в развитии города возникает очень много проблем. Это огромная транспортная нагрузка, проблемы с обеспечением жильем и объектами социальной сферы. Эти все проблемы требуют безотлагательного решения, потому мы системно и продуманно подходим к развитию города», - сказал секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ.

Он подчеркнул, что 9 августа 2010 года Киевская городская государственная администрация создала специальный консультативно-совещательный орган – Комитет по разработке Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Новым Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие транспортной инфраструктуры города. В частности, завершение строительства Большой городской кольцевой дороги, дублеров въездов в город, новых линий метрополитена и скоростного трамвая, электрички до Борисполя и кольцевой городской электрички, Подольско-Воскресенского мостового перехода, Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, сооружение Троещинско-Оболонского мостового перехода, реконструкция моста Патона, Петровского железнодорожного моста, строительство тоннелей и тому подобное.

Также запланировано увеличение общего объема жилищного фонда не менее чем на 38,5 млн. кв. м с доведением общей площади жилья в Киеве до 93,5 млн. кв. м, модернизация и реконструкция кварталов, которые относятся к устаревшему жилищному фонду, создание жилищного фонда, предназначенного для переселения жильцов из домов барачного типа, общежитий и других нежилых зданий.

Предусмотрено строительство новых парков и скверов, строительство спортивных парков и парков досуга, озеленение пешеходных зон в общественных центрах.

Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, который определяет принципиальные решения развития, планирования, застройки и другого использования территории города. Для учета общественных интересов и ввиду многопланового характера проблем развития города к разработке проекта привлечено более 20 научно-исследовательских проектных организаций и жители города.