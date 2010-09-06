О роли и задачах Табачника на нынешнем этапе госстроительства

Любознательные украинцы давно задают вопрос: ну зачем Януковичу такой министр образования и науки, как Табачник Д.В. Ведь в образовании он мало что смыслит, в науке – тем более (у доктора исторических наук Табачника нет ни одного труда, на который ссылалась бы серьезная наука). Неужели нынешней власти так нужны его антиукраинские замашки?

Для чего, спрашивается? Чтобы подбрасывать кость голодному донецкому электорату? Мелковать как-то. Ведь Табачник вызывает значительно больше раздражения и антивластного сопротивления, чем приносит удовольствия пророссийской нищете.

Может, он такой ценный кадр для России, с которой общее образовательное пространство создает и под чью дудку историю переписывает? Это вроде как ближе к истине, но и тут что-то не клеится. Если для Москвы переписывание истории и борьба с украинством так важна, то могли бы кого-то более авторитетного и солидного на эту ответственную работу делегировать. Или наоборот – кого-то малоизвестного, чтобы не вызывал в обществе такого неприятия и даже брезгливости. Переписывал бы себе тихонько историю, убирал бы часы украинского языка в вузах, пропихивал бы русский – и тихо бы все было, спокойно. Вон работает в Министерстве культуры некий Кулиняк – кто о нем что говорит?..

Ан нет, подавай Кремлю Табачника – и точка, будто на нем свет клином сошелся. Говорят, его активно пробивали на вице-премьера, но Янукович уперся. Так же, как упирается назначению Медведчука В.В. на должность главы Администрации президента.

С Медведчуком вроде бы все понятно, но зачем Москве Табачник? Разве там не понимают, что он только вносит смуту в образовательно-студенческую сферу? Что его инициативы и антиукраинские выпады настраивают против него украинство?

Мои знакомые среди аналитиков, обслуживающие кремлевских вождей, объяснили, что прекрасно это понимают, именно поэтому его и пролоббировали на высокую чиновничью должность. Важны не пророссийские достижения Табачника на просветительской ниве, которые могут оказаться весьма скромными, а само его присутствие и активность в гуманитарной сфере. Это присутствие призвано разжигать ксенофобские настроения среди украинцев, что мы часто и наблюдаем в комментариях к публикациям о Табачнике – тех, которые от имени украинских «националистов» оставляют специально посаженые для этого «поллюцеры» (загрязнители Интернет-среды).

О своей незавидной роли господин Табачник, видимо, и не догадывается. Он, как может, старается, Бандеру хает, российскую литературу внедряет, а его заграничные покровители, наверное, хохочут с него в своих кабинетах. Старайся, мол, Дима, надрывай попу, раздражай и провоцируй хохлов...

Украинцы в глазах мирового сообщества должны предстать дикими ксенофобами, которых не то что в Европу пускать нельзя – с ними лучше и за один стол не садиться. На их фоне коррумпированное Российское государство должно казаться образцом цивилизованности и европейскости.

Помните, как со Сталиным вышло? Весь мир удивлялся, что эта особа в России едва ли не стала национальным героем. И вот на тебе – «проевропейские» хохлы поставили ему памятник. А Медведев в тот момент мудро заявил, что в России ему памятников никогда не будет...

Похоже, излишне объяснять, кто реально стоял за операцией «памятник Сталину в Запорожье»?

Табачник призван стимулировать своей одиозностью активизацию национально-этнической проблемы в Украине, к которой цивилизованный мир относится весьма болезненно. Тем более что в этом плане Табачник имел некоторые «успехи». Когда-то, когда он еще был главой Администрации президента Кучмы, о его родословной активно писала одна из наиболее массовых газет «Сельские вести» (которую, кстати, обвиняли в антисемитизме, правда, не из-за Табачника).

Но, как видим, вышла осечка у кремлевских кукловодов. Украинцы не поддаются на провокации, с ксенофобскими, в частности антисемитскими, заявлениями не выступают.

И вообще проблемы всевозможных «меньшинств», с которыми ассоциируется еще пара одиозных фигур (даже фамилий не хочется называть) и которых тоже активно раскручивают кремлевские идеологи, – украинцев не пронимают. Для большинства сограждан украинофоб и есть украинофоб, а не какая-то национальная «морда» или педераст, и все те ярлыки, которых чурается европейское содружество, не приживаются на украинской почве, как ни стараются всевозможные спецы.

Оксана Охримчук, Москва – Киев