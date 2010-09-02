Наследнице гостиничной империи Hilton, певице и постоянно попадающей в скандалы светской тусовщице Пэрис Хилтон запретили появляться в двух казино, принадлежащих компании Wynn casinos, сообщает Associated Press.

Представитель Wynn Las Vegas - курорта класса экстра-люкс - сообщила, что такое неординарное для игорной столицы решение принято в связи с кокаиновым скандалом.

Сотрудники полиции арестовали Хилтон в прошлую субботу по обвинению в хранении кокаина. Сейчас Хилтон была отпущена до суда, назначенного на 27 октября. Если ее вина будет доказана, ей будет грозить до четырех лет лишения свободы.