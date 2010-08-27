Из окна 8-го этажа выпал четырехлетний мальчик
19:00, 27 августа 2010Разное
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Трагедия в Виннице
В Виннице из окна 8-го этажа выпал четырехлетний мальчик.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
Несчастный случай произошел по ул. Скалецкого. По данным службы “103”, обстоятельства, при которых выпал мальчик, неизвестны.
В результате падения он получил многочисленные травмы, от которых умер в реанимации больницы им. Пирогова.
Следствие проводит Ленинский райотдел милиции.
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