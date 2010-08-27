В Виннице из окна 8-го этажа выпал четырехлетний мальчик.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Несчастный случай произошел по ул. Скалецкого. По данным службы “103”, обстоятельства, при которых выпал мальчик, неизвестны.

В результате падения он получил многочисленные травмы, от которых умер в реанимации больницы им. Пирогова.

Следствие проводит Ленинский райотдел милиции.