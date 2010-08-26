Милевский снова попал в ДТП (фото)
16:26, 26 августа 2010Разное
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"Сняли? - Свободны!"
Нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский опять попал в аварию. Об этом сообщает Чемпион.В этот раз футболист не смог разминуться на своем "Мазератти" с "БМВ" в районе Бессарабской площади.
ДТП произошло в четверг, 26 августа, около 15:25 на улице Бассейной.
Милевский прокомментировать ситуацию на захотел, сказал: "Сняли? Свободны!"
Отметим, что в последний раз Артем попадал в аварию в марте этого года.
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