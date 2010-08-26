Милевский снова попал в ДТП (фото)

Нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский опять попал в аварию. Об этом сообщает Чемпион. В этот раз футболист не смог разминуться на своем "Мазератти" с "БМВ" в районе Бессарабской площади.

ДТП произошло в четверг, 26 августа, около 15:25 на улице Бассейной.

Милевский прокомментировать ситуацию на захотел, сказал: "Сняли? Свободны!"

Отметим, что в последний раз Артем попадал в аварию в марте этого года.