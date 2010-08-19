Под Киевом снимут комедию «Ржевский против Наполеона»

Одной из центральных съемочных площадок для съемок украинской комедии о французском полководце Наполеоне І Бонапарте станет Центр культуры и истории Киевской Руси «Парк Киевская Русь», который находится в cеле Копачев Обуховского района Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Парка Киевская Русь», к съемкам первого русскоязычного фильма, снятого в 3D-формате, «Ржевский против Наполеона», приступят уже в августе. В фильме ожидается более 500 эффектов.

«Ржевский против Наполеона» – это сатирическая комедия о вторжении Наполеона в Россию в 1812 году и о том, как на плечи поручика Ржевского, переодетого в женское платье, легла задача остановить любвеобильного Наполеона», - сообщили в «Парке Киевская Русь».

В главных ролях в комедии сыграют руководитель «Вечернего квартала» Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ и российская актриса Светлана ХОДЧЕНКОВА.

Творческая группа, которая будет снимать комедию «Ржевский против Наполеона», уже участвовала в проектах «Любовь в большом городе 1,2», «Гитлер, капут!».

Также в фильме будут задействованы Анфиса ЧЕХОВА, Михаил ЕФРЕМОВ, ПОТАП, Юрий СТОЯНОВ, Илья ОЛЕЙНИКОВ и другие звезды шоу-бизнеса.

Планируется, что в прокат картина выйдет летом 2011 года.