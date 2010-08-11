В Киеве отпразднуют День левши

В Киеве 13 августа в дельфинарии “Немо” (пр. Академика Глушкова, 9) по случаю Международного дня левши будет проведено развлекательное шоу “Праздник маленьких леворучек”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель оргкомитета Международного дня левши в Украине Ирина ГРИГОРОВИЧ.

По ее словам, мероприятие будет проводиться при поддержке Министерства образования и науки Украины и имеет целью создать для левшей атмосферу, благоприятную для творческого выражения, развить у них чувство уверенности в себе и активное отношение к жизни.

В программе праздника - шоу с морскими животными, а также викторины, конкурсы и игры, во время которых можно будет ознакомиться и попробовать что-то сделать с помощью инструментов, созданных специально для левшей: ножницами, кистями, ручками, линейками и даже часами с цифрами в другую сторону.

И.ГРИГОРОВИЧ напомнила, что Международный день левши учрежден в 1978 году Британским клубом левшей, а с 1992 года широко отмечается во всем мире. Как отметила представитель оргкомитета, Украина первой среди стран постсоветского пространства присоединилась к этой всемирной традиции.

“Решение отметить Международный день левши в формате детского праздника не было случайным, ведь именно маленькие левши нуждаются в наибольшем внимании и помощи со стороны государства и общества. Правильное обучение и развитие таких детей с раннего возраста помогут им максимально реализовать свой творческий потенциал во взрослой жизни”, - подчеркнула И.ГРИГОРОВИЧ.

Она отметила, что согласно исследованиям, каждый 8-й человек на Земле - левша. В последние годы количество таких людей увеличивается, и наша страна не является исключением. В то же время Украина до сих пор относится к тем странам, где леворукость воспринимается обществом как отклонение от нормы. Действительно, леворукость свидетельствует о преимущественной активности правого полушария головного мозга, которое отвечает за “эмоциональную” составляющую человека, тогда как в мире доминирует “логическое” - левое полушарие, которым и пользуются все правши. Безусловным доказательством этого, как отметила И.ГРИГОРОВИЧ, является то, что среди выдающихся людей, а особенно художников, количество левшей вдвое больше, чем правшей.

По словам присутствующего на пресс-конференции директора Института психологии НАНУ, доктора психологических наук, профессора Сергея МАКСИМЕНКО, дети-левши оригинальны и неповторимы в своем развитии, креативе, и, в то же время, являются очень впечатлительными и нуждаются в психологически-педагогическом сопровождении и особом внимании взрослых до десятилетнего возраста. Он отметил, что убежден, что таких детей не следует переучивать, делать из них правшей, а стоит помогать психологической поддержкой и советами, как приспособиться к жизни, созданной для удобства правшей. С.МАКСИМЕНКО сообщил, что сейчас появляется вопрос специальной подготовки учителей учебных классов для работы с леворукими детьми. По его словам, соответствующие материалы сейчас собираются и готовятся специалистами для рассмотрения их на государственном уровне.

В свою очередь директор Киевского городского центра «Психическое здоровье детей и подростков», доктор медицинских наук, профессор Анатолий ЧУПРИКОВ выразил удовлетворение динамикой положительных изменений в отношении украинского общества в последние годы к левшам: “Мы повернули практически отношение общества с одного знака на совсем противоположный”.

“Эти дети в результате вырастают, я бы сказал, поразительно крупными фигурами в науке, искусстве, политике... В результате, если мы будем растить наших левшей бережно, любя, то надеюсь, мы вырастим будущих украинских гениев”, - сказал А.ЧУПРИКОВ.

Он поддержал также мнение, что переучивание ребенка с заложенных природой свойств (то ли левши в правшу, то ли правши в левшу) часто вызывает негативные последствия, среди которых может быть повышенная эмоциональность, ночные страхи, в отдельных случаях энурез и даже начало эпилептической симптоматики.

Подробную информацию о Международном дне левши в Украине можно получить на официальном сайте праздника www.livo.org.ua