Французским полицейским разрешили быть ниже 160 см

Полицейские небольшого роста появятся во Франции - министерство труда, солидарности и госслужбы отменило ряд ограничений, в соответствии с которыми на службу в полиции не могли поступить люди ростом ниже 1 метра 60 сантиметров, сказано в постановлении, опубликованном в официальном вестнике правительства.

"Вступить в ряды национальной полиции отныне могут не только кандидаты, рост которых превышает 1 метр 60 сантиметров", - цитирует РИА "Новости".

Ранее такое ограничение было обязательным.

Кроме этого, постановление министерства содержит целый ряд изменений. Например, упрощены требования для сотрудников таможни: в частности, отменено положение, согласно которому кандидат должен "без ограничений использовать верхние и нижние конечности", а также иметь нормальную речь и слух.

В свою очередь тюремные надзиратели, кроме роста, не обязаны более иметь определенное соотношения роста и массы тела - до этого считалось, что это необходимо для выполнения их функций.