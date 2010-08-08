На свадьбе в Турции жених случайно расстрелял гостей из АК-47
19:11, 08 августа 2010Разное
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Его родные позже скончались в больнице
Во время бракосочетания в Турции жених по неосторожности застрелил троих родственников, передает 8 августа AFP со ссылкой на местное информагентство Anatolia.
Инцидент произошел в одной из деревень на юго-востоке Турции. В ходе церемонии жених, желая отметить свой новый статус, взял автомат Калашникова и начал стрелять в воздух, однако неожиданно потерял контроль над оружием и направил его на гостей.
В результате ранения получили его отец и двое дядьев. Все трое позже скончались в больнице.
Стрельба в воздух при праздновании тех или иных событий (свадьбы, победы любимой команды) довольно распространена в Турции, отмечает AFP. Жертвами этой традиции ежегодно становятся десятки людей.
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