На свадьбе в Турции жених случайно расстрелял гостей из АК-47

Во время бракосочетания в Турции жених по неосторожности застрелил троих родственников, передает 8 августа AFP со ссылкой на местное информагентство Anatolia.

Инцидент произошел в одной из деревень на юго-востоке Турции. В ходе церемонии жених, желая отметить свой новый статус, взял автомат Калашникова и начал стрелять в воздух, однако неожиданно потерял контроль над оружием и направил его на гостей.

В результате ранения получили его отец и двое дядьев. Все трое позже скончались в больнице.

Стрельба в воздух при праздновании тех или иных событий (свадьбы, победы любимой команды) довольно распространена в Турции, отмечает AFP. Жертвами этой традиции ежегодно становятся десятки людей.

Лента.ру