Янукович поддался американской дрессировке

Виктор Янукович держал публичную речь, ни разу не заглянув в бумажку. Даже во время затянутого на двадцать минут вступления, содержавшего цифры, казалось, что он не смотрел в заготовки. Знающие люди говорят, что все это результат труда американских имиджмейкеров, работающих над ним. Можно также отметить учителей украинского языка премьера – Янукович показал, что знает литературный язык не хуже, чем, например, Кучма.

Главным мессиджем Януковича был, безусловно, такой: жить стало лучше и, если хотите, немного веселей. Еще бы: тема пресс-конференции «Год после выборов. От кризиса к росту экономики». Тезисы, конечно, более чем спорные, но премьер держал свою речь на фоне таких событий, как сдача на милость парламентского большинства еще одиннадцати оппозиционных депутатов, изменение названия коалиции, увольнения «оранжевого» министра здравоохранения. И потому совершенно неудивительно, что у него было так много победных интонаций. В выступлении Януковича можно было обнаружить множество двусмысленностей. Например, когда он сказал, что работает с коалицией, это следовало понимать так: Президент вынужден работать с коалицией на ее условиях. Слова о роли регионов в Украине навевали мысль о том, что речь идет о Партии регионов, а не о территориях.

Сначала премьер оперировал общими понятиями. Его выступление изобиловало сухостью, правильностью, академическим занудством, было много пауз между словами. Но голос Януковича стал резко теплеть после слов «кого посадить, а кого выпустить» (речь шла о невмешательстве исполнительной власти в работу правоохранительных органов). Дальше вообще пошла песня: премьер сказал, что мало ест, предпочитает простую пищу, заговорил о том, что смотрит мультфильмы.

Общение с прессой было более чем технологичным: в зале сидели министры, которым он поручал разобраться с тем или иным вопросом. Премьер был похож на оператора, нажимающего на те или иные кнопки для получения желаемого результата. Затем Янукович грамотно «съехал» с вопроса о русском языке. Он сказал, что Европейская хартия региональных языков будет работать на территории Украины. И ни слова о том, собирается ли он делать русский вторым государственным, как заявлено в программе ПРУ. Тем не менее, насколько известно, Европейская хартия не предусматривает введение второго языка.

А вот журналисты, особенно региональные, огорчили. Вырывая друг у друга микрофон, они лезли с какими-то непонятными вопросами, демонстрировали свою неспособность сформулировать мысль, больше говорили сами, чем спрашивали премьер-министра. Премьер с несвойственной ему ранее легкостью, без раздражения, уходил от «акул пера». Напоследок, говоря о проблемах местной власти, он как бы невзначай боднул Президента, который, по его мнению, виноват в кризисах с губернаторами.

Словом, полуторачасовое явление Януковича народу можно было бы с некоторыми натяжками назвать удачным. Но в нем был один серьезный прокол. Премьер показал свою полную уязвимость, когда его спросили о том, как он относится к Юрию Луценко. Тут Януковича понесло: "Я отношусь к "Народной самообороне" как к авантюристической организации, которая опасно играется", – сказал он. Премьер потерял самообладание – почему-то заговорил о каких-то женщинах, в том числе из Западной Украины, которые боятся за своих детей. Короче, микросхемы у Януковича окончательно сгорели, он превратился в того человека, которого мы знали еще пару лет назад. Неужели Луценко действительно так страшен?

Полный отчет о пресс-конференции читайте здесь.

Антон Зикора